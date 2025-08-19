मैच (9)
AUS vs SA (1)
द हंड्रेड (महिला) (1)
Top End T20 (4)
द हंड्रेड (पुरूष) (1)
One-Day Cup (1)
CPL (1)
Bet 365
ख़बरें

बाबर आज़म और रिज़वान को PCB ने दिया बड़ा झटका

PCB ने किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को श्रेणी ए का अनुबंध नहीं दिया

Danyal Rasool
दन्याल रसूल
19-Aug-2025 • 2 hrs ago
Mohammad Rizwan and Babar Azam added 115 for the third wicket, South Africa vs Pakistan, 2nd ODI, Cape Town, December 19, 2024

Mohammad Rizwan और Babar Azam को श्रेणी ए से श्रेणी बी में स्थानांतरित किया गया है  •  Gallo Images/Getty Images

PCB ने 2025-26 सीज़न के लिए अपने अनुबंध में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को श्रेणी ए में नहीं रखा है। पिछले सीज़न तक बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान ही सिर्फ़ ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्हें श्रेणी ए में रखा गया था लेकिन इस सत्र के लिए उन्हें श्रेणी बी का ही अनुबंध मिला है।
पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद को पिछले साल बी श्रेणी में रखा गया था लेकिन इस साल उन्हें श्रेणी डी में रखा गया है। इस बार हर श्रेणी में 10 खिलाड़ी हैं। इस तरह से श्रेणी बी, सी और डी में कुल 30 खिलाड़ी हैं। पिछले सीज़न सिर्फ़ 27 खिलाड़ियों को ही अनुबंध दिया गया था। अनुशासनात्मक सुनवाई के कारण 2024 में फ़ख़र ज़मान को आठ साल में पहली बार केंद्रीय अनुबंध के किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया था। लेकिन इस बार उन्होंने श्रेणी बी में वापसी कर ली है।
किसी भी खिलाड़ी को सर्वोच्च श्रेणी में न रखने का निर्णय प्रदर्शन के कारण लिया गया है। ESPNcricinfo को बताया गया कि "किसी भी खिलाड़ी का प्रदर्शन ऐसा नहीं था कि उन्हें श्रेणी ए में रखा जाए।" साथ ही यह भी बताया गया है कि अगर खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उनके श्रेणी में सुधार किया जा सकता है। पिछले 12 महीनों में बाबर और रिज़वान दोनों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत औसत रहा है। टीम का प्रदर्शन भी सभी फ़ॉर्मैट में कुछ ऐसा ही रहा है।
अपने आधिकारिक बयान में PCB ने इस फ़ैसले के बारे में बताया। बयान में कहा गया, "इस चक्र में किसी भी खिलाड़ी को श्रेणी ए के लिए नहीं चुना गया है।" हालांकि अगर श्रेणी ए को छोड़ दिया जाए तो कई खिलाड़ियों को प्रमोशन भी मिला है। अबरार अहमद, सईम अयूब, हारिस रऊफ़, सलमान अली आगा और शादाब ख़ान सभी को श्रेणी बी में पदोन्नत किया गया है। सुफ़ियान मुक़ीम, हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस को अनुबंध में शामिल किया गया है। पिछले साल तक इन खिलाड़ियों के पास कोई केंद्रीय अनुबंध नहीं था। मुक़ीम और हसन को तो पहली बार केंद्रीय अनुबंध मिला है।
इस बीच कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो केंद्रीय अनुबंध सूची से पूरी तरह से बाहर हो गए। आमिर जमाल, कामरान ग़ुलाम, मीर हमज़ा, इरफ़ान ख़ान नियाज़ी और उस्मान ख़ान को इस बार कोई अनुबंध नहीं दिया गया है।
यह केंद्रीय अनुबंध पर PCB और खिलाड़ियों के साथ किए गए ऐतिहासिक तीन साल के समझौते का अंतिम वर्ष है। उसी समझौते के तहत खिलाड़ियों को अब तक के का सबसे बड़ा वेतन वृद्धि हासिल हुआ था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ICC में PCB की कमाई से राजस्व का एक निश्चित हिस्सा भी खिलाड़ियों को दिया गया था। बोर्ड ने इस बार भी उसी व्यवस्था का पालन किया है लेकिन कुछ ही खिलाड़ियों को किस श्रेणी में रखा गया है। पुरानी सहमति के तहत इसमें बदलाव भी किया गया है।
श्रेणी बी: अबरार अहमद, बाबर आज़म, फ़ख़र ज़मान, हारिस रऊफ़, हसन अली, मोहम्मद रिज़वान, सईम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब ख़ान, शाहीन शाह अफ़रीदी
श्रेणी सी: अब्दुल्ला शफ़ीक़, फ़हीम अशरफ़, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबज़ादा फ़रहान, साजिद ख़ान, सऊद शकील
श्रेणी डी: अहमद दानियाल, हुसैन तलत, ख़ुर्रम शहज़ाद, ख़ुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास अफ़रीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा, शान मसूद, सुफ़ियान मुक़ीम
Babar AzamMohammad RizwanPakistan

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  EU Privacy Rights  •  Cookie Policy  •  Feedback