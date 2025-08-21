केशव महाराज ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज़ बने

महाराज ने इससे पहले नवंबर 2023 में भी इस स्थान को अपने नाम किया था। ICC की ताज़ा वनडे रैंकिंग में अब महाराज ने दो स्थान की छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है जबकि तीक्षणा अब दूसरे और भारत के कुलदीप यादव तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। 35 वर्षीय इस स्पिनर ने अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 33 रन पर पांच विकेट झटके थे, जिसकी बदौलत साउथ अफ़्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में हराते हुए तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त ले ली है।