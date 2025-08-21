केशव महाराज ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज़ बने
महाराज इससे पहले नवंबर 2023 में भी शीर्ष स्थान हासिल कर चुके हैं
साउथ अफ़्रीका के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ केशव महाराज ने श्रीलंका के महीश तीक्षणा को पीछे छोड़ते हुए ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज़ बन गए हैं। महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ केर्न्स में खेले गए पहले वनडे में पांच विकेट झटके थे।
महाराज ने इससे पहले नवंबर 2023 में भी इस स्थान को अपने नाम किया था। ICC की ताज़ा वनडे रैंकिंग में अब महाराज ने दो स्थान की छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है जबकि तीक्षणा अब दूसरे और भारत के कुलदीप यादव तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। 35 वर्षीय इस स्पिनर ने अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 33 रन पर पांच विकेट झटके थे, जिसकी बदौलत साउथ अफ़्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में हराते हुए तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त ले ली है।
साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ों की बात करें तो, ऐडन मारक्रमचार स्थानों की छलांग के साथ नंबर 21 पर पहुंच गए हैं जबकि टेम्बा बवूमा पांच स्थानों के छलांग के साथ 23वें पायदान पर आ गए हैं। इन दोनों ही बल्लेबाज़ों ने पहले वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली थी।
तो वहीं हाल ही में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में वेस्टइंडीज़ के कप्तान शे होप लाजवाब शतकीय पारी के दम पर दो स्थानों की छलांग लगाते हुए टॉप-10 में प्रवेश कर लिया है। होप नौवें स्थान पर आ गए हैं, उन्होंने सीरीज़ में सर्वाधिक 207 रन बनाए थे जिसकी बदौलत वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान को 2-1 से मात दी थी। होप के साथी जेडेन सील्स को भी 15 स्थानों का फ़ायदा हुआ है और वह अब 18वें पायदान के साथ ICC गेंदबाज़ी रैंकिंग में टॉप-20 में प्रवेश कर गए हैं। सील्स ने आख़िरी वनडे में छह जबकि सीरीज़ में 10 विकेट अपने नाम किए थे।
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ़्रीका के बीच हुई T20I सीरीज़ के बाद, ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ नेथन एलिस ने ICC की T20I गेंदबाज़ी रैंकिंग में टॉप-10 में अपना स्थान बना लिया है। उन्हें तीन स्थान का फ़ायदा हुआ है और वह अब नौवें पायदान पर आ गए हैं। एलिस ने तीसरे और आख़िरी T20I में तीन विकेट झटके थे जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ पर 2-1 से क़ब्ज़ा कर लिया था।
साउथ अफ़्रीका के आक्रामक बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस को नौ स्थानों का फ़ायदा हुआ है और वह अब ICC की T20I बल्लेबाज़ी रैंकिंग में 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ब्रेविस ने इस सीरीज़ के पहले मैच में में 56 गेंदों पर नाबाद 125 रन बनाए थे और फिर दूसरे T20I में भी 26 गेंदों पर 53 रन की आतिशी पारी खेली थी।