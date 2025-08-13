शे होप 120* vs पाकिस्तान 92; वेस्टइंडीज़ का 34 साल का सूखा ख़त्म
वेस्टइंडीज़ की सीरीज़ जीत के बाद बने कुछ रोचक आंकड़े
1991 - इससे पहले वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीती थी वनडे सीरीज़ - ये तीन मैचों की सीरीज़ थी जो पाकिस्तान में खेली गई थी। वेस्टइंडीज़ ने तब 2-0 से पाकिस्तान को दी थी मात। इस सीरीज़ हार से पहले पाकिस्तान लगातार11 सीरीज़ में अपराजित रहा था जिसमें पिछली 10 सीरीज़ में उन्हें जीत मिली थी।
वेस्टइंडीज़ की घर में ये लगातार चौथी वनडे सीरीज़ जीत है, उन्होंने इससे पहले बांग्लादेश को पिछले साल हराया था फिर इंग्लैंड को 2023 और 2024 में मात दी थी। इससे पहले सिर्फ़ एक बार ऐसा हुआ है जब वेस्टइंडीज़ ने अपने घर में लगातार चार या उससे ज़्यादा बार वनडे सीरीज़ जीती हो, और ये हुआ था 1981 से 1990 के बीच - जब उन्होंने लगातार नौ सीरीज़ घर में जीती थी।
2011 - के बाद पहली बार वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ॉर्मैट में सीरीज़ जीती है, 2011 में उन्होंने घर में एकमात्र T20I जीता था। इस दौरान पाकिस्तान सभी फ़ॉर्मैट में लगातार 16 बार अपराजित रहा था।
202 - वेस्टइंडीज़ की पाकिस्तान के ऊपर जीत का अंतर। ये सिर्फ़ चौथा मौक़ा है जब वेस्टइंडीज़ ने पुरुष वनडे में 200+ रन से जीत हासिल की हो। पाकिस्तान के लिए भी ये चौथी बार है जब उन्हें इस फ़ॉर्मैट में 200+ रन से हार नसीब हुई हो।
6-18 - जेडेन सील्स का ये गेंदबाज़ी फ़िगर वेस्टइंडीज़ के लिए वनडे में तीसरा सर्वश्रेष्ठ है।
सील्स अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वनडे में ऐसा प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ हो गए हैं। उनसे पहले डेल स्टेन का 6-39 सर्वश्रेष्ठ था।
सील्स ने जिन छह बल्लेबाज़ों का शिकार बनाया उनमें से चार बिना खाता खोले आउट हुए। सील्स से पहले वनडे में सिर्फ़ एक कैरेबियाई गेंदबाज़ ने ऐसा कारनामा किया था: जोएल गार्नर ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 1979 विश्व कप फ़ाइनल में ऐसा किया था।
18 - वनडे में शतक अब शे होप के नाम, वेस्टइंडीज़ के लिए अब वनडे में ये तीसरा सर्वाधिक है। होप ने डेज़्मॉन्ड हेंस के 17 शतकों को पीछे छोड़ दिया है, उनसे आगे अब केवल क्रिस गेल (25) और ब्रायन लारा(19) हैं।
होप ने वनडे में शतक तक पहुंचने के लिए 137 पारियां ली, सिर्फ़ बाबर आज़म (97), हाशिम आमला (102), डेविड वॉर्नर (115) और विराट कोहली (119) ही उनसे पहले यहां तक पहुंचे थे।
13.46 - होप और जस्टिन ग्रीव्स के बीच हुई साझेदारी की रन रेट, जिन्होंने 8.1 ओवर में ही नाबाद 110 रन जोड़े। ये वेस्टइंडीज़ के लिए वनडे मेंदूसरी सबसे तेज़ शतकीय साझेदारी है।
92 - तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का स्कोर, वनडे में दसवां मौक़ा था जब पाकिस्तान 100 के अंदर ढेर हुआ हो; वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ वह चौथी बार 100 के अंदर ऑलआउट हुए हैं।
28 पाकिस्तान के कुल स्कोर और होप के व्यक्तिगत स्कोर के बीच का अंतर। सिर्फ़ एक कैरेबियाई खिलाड़ी का अंतर इससे ज़्यादा था : और वह था 54 रन का अंतर जब रिची रिचर्डसन ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 109 रन बनाए थे और जवाब में श्रीलंका 55 रनों पर ढेर हो गई थी। ये मुक़ाबला 1986 में शारजाह में खेला गया था।
Sampath Bandarupalli is a statistician at ESPNcricinfo