शे होप 120* vs पाकिस्तान 92; वेस्टइंडीज़ का 34 साल का सूखा ख़त्म

92 - तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का स्कोर, वनडे में दसवां मौक़ा था जब पाकिस्तान 100 के अंदर ढेर हुआ हो; वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ वह चौथी बार 100 के अंदर ऑलआउट हुए हैं।