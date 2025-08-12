आंकड़े : साउथ अफ़्रीका के लिए ब्रेविस ने बनाया सर्वोच्च व्यक्तिगत T20I स्कोर

ब्रेविस साउथ अफ़्रीका के लिए T20I शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सर्वोच्च T20I स्कोर भी बनाते हुए गायकवाड़ को पछाड़ दिया है