एशिया कप : भारत सरकार के रुख़ स्पष्ट करने के बाद भारत-पाकिस्तान भिड़ंत को मिली हरी झंडी
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं खेलेगा
भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने का रास्त साफ़ कर दिया है, जिसका मतलब है कि आगामी एशिया कप और महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुक़ाबले खेल सकेगा। हालांकि खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं खेलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टिंग इवेंट को लेकर जारी अपने निर्देशों में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा, "जहां तक एक दूसरे के देश में द्विपक्षीय सीरीज़ की बात है तो भारत पाकिस्तान में किसी भी सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेगा और न ही पाकिस्तान को भारत में द्विपक्षीय सीरीज़ खेलने की अनुमति देगा।"
बयान में आगे कहा गया है, "भारत और विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय इवेंट में हम अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों और हमारे खिलाड़ियों के हितों के पक्षधर हैं। भारतीय खिलाड़ी और भारतीय टीम उन अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में खेलेगी जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाड़ी भी भारत की मेज़बानी में खेले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में हिस्सा ले पाएंगे।
"भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेज़बानी के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए, खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, तकनीकी कर्मियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों के संबंध में, उनके आधिकारिक कार्यकाल की अवधि के लिए प्राथमिकता के आधार पर बहु-प्रवेश वीज़ा प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के अधीन होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार देश में और देश के भीतर उनकी सुचारू आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। स्थापित प्रथा के अनुसार, भारत की यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के प्रमुखों को उचित प्रोटोकॉल और शिष्टाचार प्रदान किया जाएगा।"
अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़ गए थे। वर्ल्ड चैंपियंशिप ऑफ़ लीजेंड में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस के ख़िलाफ़ लीग मुक़ाबला सहित सेमीफ़ाइनल खेलने से मना कर दिया था, जिसके चलते पाकिस्तान चैंपियंस को फ़ाइनल में सीधा प्रवेश मिल गया था।
एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की दुबई में भिड़ंत होनी है और इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य मुक़ाबले भी खेले जाने की संभावना है। वहीं महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान की लीग स्टेज पर 5 अक्तूबर को कोलंबो में भिड़ंत होनी है।
दोनों देशों के बीच अंतिम बार 2012 में द्विपक्षीय सीरीज़ खेली गई थी, हालांकि इसके बाद वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफ़ी और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में दोनों देशों का आमना-सामना होता रहा है।
पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2016 और वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत की यात्रा की थी लेकिन चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 में भारत ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की थी। जिसके बाद भारत ने फ़ाइनल सहित अपने सभी मुक़ाबले दुबई में खेले थे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और BCCI के बीच हुए समझौते के तहत मौजूदा ICC चक्र 2024-27 में दोनों देशों द्वारा की जाने वाली ICC टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए हाइब्रिड मॉडल तय किया गया था। एशिया कप 2025 की मेज़बानी पहले भारत ही करने वाला था लेकिन जुलाई में इसे UAE शिफ़्ट कर दिया गया।