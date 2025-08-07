महाराजा T20 प्रतियोगिता अब बेगंलुरु की जगह मैसूर में खेली जाएगी

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) द्वारा 11 से 27 अगस्त तक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फ़्रैंचाइज़ी आधारित T20 प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए बेंगलुरु पुलिस से मंज़ूरी प्राप्त करने में विफल रहने के बाद महाराजा T20 को आधिकारिक तौर पर मैसूर स्थानांतरित कर दिया गया है।

सभी फ़्रैंचाइज़ी मालिकों को इस हफ़्ते की शुरुआत में ही इस बदलाव के बारे में सूचित कर दिया गया था, जिससे उनके पास इस बदलाव के कारण व्यवस्थाओं का प्रबंध करने के लिए एक हफ़्ते से भी कम समय बचा था। मैसूर वॉरियर्स को छोड़कर, ज़्यादातर टीमें पिछले हफ़्ते बेंगलुरु के अलग-अलग जगहों पर ट्रेनिंग कर रही थीं।

चिन्नास्वामी में खेलों की मेज़बानी के लिए अनुमति प्राप्त करने में विफलता KSCA के लिए संभावित रूप से एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला विश्व कप के टूर्नामेंट के उद्घाटन और एक सेमीफ़ाइनल सहित पांच मैचों की मेज़बानी करनी है। हालांकि, ESPNcricinfo को मिली जानकारी के मुताबिक़ ICC अभी तक खेलों को बेंगलुरु से बाहर स्थानांतरित करने की संभावना के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं है।

इसके अलावा, 4 अगस्त से शुरू हुई KSCA की महिला प्रतियोगिता महारानी T20 बेंगलुरु के बाहरी इलाके अलूर में आयोजित होगी।

आयोजन स्थलों में देरी के कारण KSCA के साममे जल्द से जल्द अस्थायी स्टैंडों की व्यवस्था, साथ ही मैसूर के वाडियार स्टेडियम में पिचों, आउटफ़ील्ड और अस्थायी प्रसारण सुविधाओं को भी तैयार करने की चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है।

इस टूर्नामेंट में कर्नाटक के कुछ बड़े सितारे भी भाग लेंगे, जिनमें करुण नायर और प्रसिद्ध कृष्णा भी शामिल हैं, जो हाल ही में इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला से लौटने के बाद मैसूर वॉरियर्स के लिए खेलेंगे।

ऐसा माना जा रहा है कि नायर को पांचवें टेस्ट की दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करते हुए उंगली में चोट लग गई थी और वह पहले कुछ मैचों से बाहर रह सकते हैं, जबकि ओवल में भारत की सीरीज़ बराबर करने वाली जीत में आठ विकेट लेने वाले प्रसिद्ध की भी टूर्नामेंट के बीच में टीम से जुड़ने की उम्मीद है।