सुपर 8 पर पाकिस्तान की नज़र, पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला

पाकिस्तान ने नामीबिया के ख़िलाफ़ टॉस जीत कर बल्लेबाज़ी चुनी

पाकिस्तान के लिए यह मुक़ाबला काफ़ी अहम है। पिछले मैच में भारत से मिली हार के बाद यह मैच पाकिस्तान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। सुपर 8 में पहुंचने के लिए उन्हें इस मैच को जीतना होगा।

पाकिस्तान के कप्तान आग़ा सलमान ने कहा, "हम पहले बल्लेबाज़ी करेंगे। हमने यहां दो मैच खेले हैं। यह अच्छी पिच है। हम बोर्ड पर रन लगाना चाहते हैं और उन पर दबाव बनाना चाहते हैं। जब आप विश्व कप में आते हैं तो लगभग हर मैच जीतना ज़रूरी होता है। हमने USA के ख़िलाफ़ अच्छी बल्लेबाज़ी की थी और वही प्रदर्शन दोहराना होगा। हमने टीम में दो बदलाव किए हैं।"

वहीं नामीबिया के कप्तान इरास्मस ने कहा, मुझे यहां खेलना वाकई पसंद है। हम अपने देश में भी ऐसे मौसम के आदी हैं। हमें दिखाना होगा कि हम एक अच्छी T20 टीम हैं। हमने टीम में दो बदलाव किए हैं।

नामीबिया: जैन फ़्रायलिंक, 2 लॉरेन स्टीनकाम्प, 3 जैन निकोल लॉफ़्टी-ईटन, 4 जेरार्ड इरास्मस (कप्तान), 5 जेजे स्मिट, 6 ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), 7 डिलन लीचर, 8 रुबेन ट्रंपलमैन, 9 विलेम मायबर्ग, 10 बेरनार्ड शॉल्ट्ज़ , 11 जैक ब्रासेल