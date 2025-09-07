स्वतंत्र परीक्षण में सुब्रायन का गेंदबाज़ी ऐक्शन वैध पाया गया
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के दौरान सुब्रायन का गेंदबाज़ी ऐक्शन संदिग्ध पाया गया था
स्वतंत्र परीक्षण केंद्र ने साउथ अफ़्रीका के ऑफ़ स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडर प्रीनेलान सुब्रायन का गेंदबाज़ी ऐक्शन वैध पाया है। अब तक एक टेस्ट और एक वनडे खेल चुके सुब्रायन का गेंदबाज़ी ऐक्शन पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में संदिग्ध पाया गया था।
हालांकि सुब्रायन को गेंदबाज़ी से रोका नहीं गया था लेकिन साउथ अफ़्रीका ने उन्हें आराम देते हुए ऑस्ट्रेलिया में आगे न खिलाने का फ़ैसला किया था और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जारी सीरीज़ के लिए चयनित दल में भी उन्हें शामिल नहीं किया था।
सुब्रायन का 26 अगस्त को ब्रिस्बेन में परीक्षण किया गया और ICC के एक बयान में पुष्टि की गई कि "उनकी सभी गेंदों में कोहनी का विस्तार ICC के अवैध गेंदबाज़ी विनियमों के तहत अनुमत 15 डिग्री के स्तर के भीतर था।"
यह पहली बार नहीं है जब सुब्रायन को अपने गेंदबाज़ी ऐक्शन को लेकर जांच का सामना करना पड़ा हो। दिसंबर 2012 में, क्रिकेट साउथ अफ़्रीका (CSA) ने दो अलग-अलग स्वतंत्र परीक्षणों में उनके गेंदबाज़ी ऐक्शन को अवैध पाए जाने के बाद उन्हें पुनर्वास के तहत रखा था। सुधारात्मक कार्य और पुनः परीक्षण के बाद जनवरी 2013 में उन्हें फिर से गेंदबाज़ी करने की अनुमति दे दी गई थी।
सितंबर 2014 में भारत में चैंपियंस लीग T20 टूर्नामेंट के दौरान और नवंबर 2015 में एक घरेलू T20 मैच के दौरान भी सुब्रायन की गेंदबाज़ी ऐक्शन की रिपोर्ट की गई थी। उनके ऐक्शन के मूल्यांकन में पाया गया कि उनकी सभी गेंदें 15 डिग्री की सीमा से ज़्यादा थीं, जिसके बाद उन्हें गेंदबाज़ी से निलंबित कर दिया गया था। जनवरी 2016 में उनका दोबारा मूल्यांकन किया गया, लेकिन अंततः मार्च 2016 में CSA के हाई परफ़ॉर्मेंस सेंटर में उनके ऐक्शन की जांच के बाद उन्हें गेंदबाज़ी फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई थी।
सुब्रायन 2011 से साउथ अफ़्रीका के घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं और उन्होंने जुलाई में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। वह अगले दो सीमित ओवरों के विश्व कप की तैयारी में साउथ अफ़्रीका की योजनाओं का हिस्सा बने हुए हैं।