क्या भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में बारिश हो सकती है?

कोलंबो का मौसम दिलचस्पी और चिंता का विषय बना हुआ है। शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच में एक भी गेंद नहीं फेंका जा सका था। क्या रविवार को भी यही होगा, और टूर्नामेंट के सबसे प्रतीक्षित मुकाबले को रद्द करना पड़ेगा? सुबह के मौसम से ऐसा नहीं लगा, लेकिन पूरे दिन रुक-रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह बारिश का ना होना "कोई मायने नहीं रखता", क्योंकि ऐसा लगता है कि उत्तर-पूर्वी मॉनसून श्रीलंका में तय समय से पहले आ गया है।