ख़बरें

क्या भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में बारिश हो सकती है?

शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होने वाला मैच भी बारिश के कारण रद्द करना पड़ा था

ESPNcricinfo स्टाफ़
05-Oct-2025 • 2 hrs ago
Rain delayed the start of the game, Australia vs Sri Lanka, Women's World Cup 2025, Colombo, October 4, 2025

बारिश के कारण शनिवार को होने वाला मैच रद्द कर दिया गया था  •  AFP/Getty Images

क्या कोलंबो में रविवार को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बारिश का असर पड़ सकता है? कोलंबो में दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई, जो टीवी पर या आर प्रेमदासा स्टेडियम में मैच देखने का इंतज़ार कर रहे प्रशंसकों के लिए ख़ुशी की बात है, लेकिन ख़बर है कि मौसम जल्दी ही बदल सकता है, और मैच के बुरी तरह से बारिश से प्रभावित होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है।
कोलंबो का मौसम दिलचस्पी और चिंता का विषय बना हुआ है। शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच में एक भी गेंद नहीं फेंका जा सका था। क्या रविवार को भी यही होगा, और टूर्नामेंट के सबसे प्रतीक्षित मुकाबले को रद्द करना पड़ेगा? सुबह के मौसम से ऐसा नहीं लगा, लेकिन पूरे दिन रुक-रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह बारिश का ना होना "कोई मायने नहीं रखता", क्योंकि ऐसा लगता है कि उत्तर-पूर्वी मॉनसून श्रीलंका में तय समय से पहले आ गया है।
शनिवार को आसमान बहुत उतना भी ख़राब नहीं लग रहा था। जब ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका टॉस के निर्धारित समय से पहले मैदान का मुआयना करने बाहर आए, तो संकेत सकारात्मक थे। लेकिन बारिश तेज़ी से बढ़ गई और टॉस भी संभव नहीं हो सका। भले ही पूरे मैदान को जल्दी से ढक दिया गया था, लेकिन मैच को निर्धारित शुरूआती समय (स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे) के लगभग ढाई घंटे बाद रद्द करना पड़ा।
टूर्नामेंट के मेज़बान भारत और पाकिस्तान अलग-अलग नतीजों के साथ इस मैच में उतर रहे हैं। भारत ने 30 सितंबर को गुवाहाटी में टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराया था (बारिश के कारण वह मैच भी 47-ओवर का कर दिया गया था), जबकि पाकिस्तान को कोलंबो में अपने पहले मैच में बांग्लादेश से सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।
