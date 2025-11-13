सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरा छोड़ने का मन बना रहे खिलाड़ियों को श्रीलंका बोर्ड ने दी 'औपचारिक समीक्षा' की चेतावनी

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने पुरुष राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ़ को चेतावनी दी है कि अगर वे सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरा छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ "औपचारिक समीक्षा" की जाएगी। मंगलवार को इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद कई खिलाड़ियों और स्टाफ़ ने श्रीलंका लौटने की मांग की थी। इस्लामाबाद में ही श्रीलंकाई टीम ठहरी हुई है।

बुधवार रात तक दौरे के भविष्य को लेकर चर्चा चलती रही, जिसमें खिलाड़ी, टीम प्रबंधन, SLC अधिकारी और पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारी शामिल थे। देर रात तक हुई इन बातों और असमंजस के कारण लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से सीरीज़ के बचे दो वनडे अब एक दिन आगे बढ़ा दिए गए हैं। PCB चेयरमैन मोहसिन नक़वी ने घोषणा की कि अब ये मैच 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे, जो पहले 13 और 15 नवंबर को होने वाले थे।

SLC ने कहा कि बोर्ड ने खिलाड़ियों को सुरक्षा का भरोसा दिया है और उन्हें तय कार्यक्रम के अनुसार मैच खेलने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई सदस्य इस आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

"अगर कोई खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ़ का सदस्य SLC के निर्देशों के बावजूद लौटता है, तो उसके कार्यों की समीक्षा के लिए एक औपचारिक जांच की जाएगी, और जांच पूरी होने पर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा," बोर्ड के बयान में कहा गया।

दिनभर चली चर्चाओं के दौरान SLC ने खिलाड़ियों की घर लौटने की मांग को ठुकरा दिया। श्रीलंका अब तक तय तीन में से सिर्फ एक वनडे खेल चुका है और उन्हें पाकिस्तान में एक T20I त्रिकोणीय सीरीज़ (जिसमें जिम्बाब्वे तीसरी टीम है) भी खेलनी है। इसके बावजूद खिलाड़ियों के दबाव के चलते एक और बैठक करनी पड़ी।

SLC के बयान में कहा गया कि बोर्ड ने खिलाड़ियों की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाए हैं।

"इस घटना के बाद SLC ने तुरंत खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि PCB और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर सभी चिंताओं का समाधान किया जा रहा है ताकि दौरे पर मौजूद हर सदस्य की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके।"