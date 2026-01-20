क्या वरुण और कुलदीप दोनों को मिलेगी भारतीय एकादश में जगह?
हर्षित राणा और शिवम दुबे में किसे मिलेगा मौक़ा?
भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज़ का आग़ाज़ बुधवार को नागपुर में होगा। यह मुक़ाबला भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा। इस मैच से संबंधित टीम न्यूज़, पिच रिपोर्ट और संभावित एकादश पर एक नज़र डालते हैं।
टीम न्यूज़ और संभावित XI
भारत के सामने चयन से जुड़े दो सवाल हैं। पहला तो यह कि चोटिल तिलक वर्मा की जगह मध्य क्रम में कौन खेलेगा? दूसरा यह कि अगर नागपुर में ड्राई और ग्रिपी पिच खेलने को मिलती है तो नंबर आठ पर कौन खेलेगा? हालांकि पहले सवाल का जवाब मिल गया है, जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि नंबर तन पर तिलक की जगह ईशान किशन आएंगे, जिनकी भारतीय टीम में लंबे समय बाद वापसी हो रही है। वहीं सूखी पिच मिलने पर भारत दोनों कलाई के स्पिनरों के साथ मैदान में उतरने का फ़ैसला कर सकता है।
भारत (संभावित XI) : 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3 ईशान किशन, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 हार्दिक पंड्या, 6 अक्षर पटेल, 7 रिंकू सिंह, 8 हर्षित राणा/शिवम दुबे, 9 अर्शदीप सिंह/कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती
चोट के चलते माइकल ब्रेसवेल पहले मैच से बाहर रह सकते हैं। वहीं चोट के चलते न्यूज़ीलैंड की पिछली T20I सीरीज़ में बाहर रहने वाले ग्लेन फ़िलिप्स एकादश में शामिल होंगे। ब्रेसवेल की अनुपस्थिति में जेम्स नीशम एकादश में बरक़रार रह सकते हैं।
न्यूज़ीलैंड (संभावित XI) : 1 टिम रॉबिंसन, 2 डेवन कॉन्वे (विकेटकीपर), 3 रचिन रविंद्र, 4 डैरिल मिचेल, 5 ग्लेन फ़िलिप्स, 6 मार्क चैपमैन, 7 जेम्स नीशम, 8 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 9 मैट हैनरी, 10 ईश सोढ़ी, 11 जेकब डफ़ी
पिच और परिस्थितियां
नागपुर भारत के सबसे बड़ी आउटफ़ील्ड वाले वेन्यू में से एक है और सफ़ेद गेंद क्रिकेट में यहां नियमित तौर पर स्पिन को मदद मिलती है। भारत में किसी वेन्यू पर खेले गए कम से कम पांच T20I में VCA स्टेडियम में स्पिनरों की दूसरी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी औसत रही है। स्पिनरों की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी औसत देहरादून में दर्ज की गई है, जहां भारत ने कभी T20I नहीं खेला है और यहां अफ़ग़ानिस्तान के होम ग्राउंड के रूप में मुक़ाबले खेले गए हैं। नागपुर में अन्य वेन्यू की तुलना में स्पिनरों की चौथी सर्वश्रेष्ठ 6.7 की इकॉनमी भी रही है।