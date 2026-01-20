क्या वरुण और कुलदीप दोनों को मिलेगी भारतीय एकादश में जगह?

भारत के सामने चयन से जुड़े दो सवाल हैं। पहला तो यह कि चोटिल तिलक वर्मा की जगह मध्य क्रम में कौन खेलेगा? दूसरा यह कि अगर नागपुर में ड्राई और ग्रिपी पिच खेलने को मिलती है तो नंबर आठ पर कौन खेलेगा? हालांकि पहले सवाल का जवाब मिल गया है, जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि नंबर तन पर तिलक की जगह ईशान किशन आएंगे, जिनकी भारतीय टीम में लंबे समय बाद वापसी हो रही है। वहीं सूखी पिच मिलने पर भारत दोनों कलाई के स्पिनरों के साथ मैदान में उतरने का फ़ैसला कर सकता है।