हरमनप्रीत: पिच बल्लेबाज़ी के लिए आसान नहीं थी

श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले मैच की तरह ही भारत की निचली क्रम की बल्लेबाज़ी ने टीम को बचाया और ऐसा स्कोर खड़ा किया, जिसे चुनौतीपूर्ण कहा जा सके। बल्लेबाज़ी के दौरान भारत लय पाने के लिए संघर्ष करता रहा। एक समय भारत का स्कोर 203 रन पर 7 विकेट था और टीम ऑलआउट होने की कगार पर थी, लेकिन ऋचा घोष के नाबाद 35 रन (20 गेंद) ने स्कोर को 247 तक पहुंचा दिया।

हरमनप्रीत ने कहा, "सच कहूं तो बल्लेबाज़ी करने के लिए पिच आसान नहीं थी। हम बस लंबे समय तक खेलना चाहते थे और देखना चाहते थे कि कितने रन बन सकते हैं। जब हमने यहां मई में त्रिकोणीय सीरीज़ खेली थी, तब पिचें अलग थीं। लेकिन पिछले दो दिनों की बारिश के कारण पिच थोड़ा रुक रही थी। मुख्य बात यह थी कि अंत तक विकेट बचाकर रखें, ताकि योजनाओं को लागू किया जा सकें।"

22 साल की गौड़ को उनकी तीन विकटों के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। उन्होंने शुरुआती 10 ओवरों में ही दो विकेट लेकर पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया।

क्रांति गौड़ को 3/20 के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया • Associated Press

गौड़ ने बहुत तेज़ी से गेंदबाज़ी की, नई गेंद को इधर-उधर घुमाया और पिच से मिलने वाली उछाल से बल्लेबाज़ों को परेशान किया। "क्रांति ने बहुत अच्छी गेंदबाज़ी की," हरमनप्रीत ने माना। "रेणुका [सिंह] भी दूसरे छोर से मदद कर रही थीं, जिससे हमें शुरुआती विकेट मिले।"

भारत ने हालांकि फ़ील्डिंग में निराश किया। उन्होंने चार कैच छोड़े, जिनमें से तीन पाकिस्तान की शीर्ष स्कोरर सिदरा अमीन के थे। उनकी ग्राउंड फ़ील्डिंग भी कमज़ोर दिखी, जो अब धीरे-धीरे चिंता का विषय बन रही है।

"हमने फ़ील्डिंग में निराश किया। हमें इतने मौक़े मिले, लेकिन हमनें छोड़ दिए। लेकिन आख़िर में जब आप जीतते हो तो ख़ुशी होती है।"

अब भारत अपने अगले दो मैच साउथ अफ़्रीका (9 अक्टूबर) और ऑस्ट्रेलिया (12 अक्टूबर) के ख़िलाफ़ विशाखापट्टनम में खेलेगा। फ़िलहाल, हरमनप्रीत चाहती हैं कि टीम इस जीत के एहसास को जिये।