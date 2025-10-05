मैच (10)
ख़बरें

भारत के ख़िलाफ़ मैच में मुनीबा हुईं अजीबो-गरीब ढंग से रनआउट

इस कारण खेल कुछ देर तक रुका रहा

ESPNcricinfo स्टाफ़
05-Oct-2025 • 2 hrs ago
Pakistan captain Fatima Sana chats with the fourth umpire after Muneeba Ali's run-out decision, India vs Pakistan, Women's ODI World Cup, Colombo, October 5, 2025

मुनीबा अली के रन-आउट के बाद पाकिस्तान की कप्तान फ़ातिमा सना चौथे अंपायर से बात करती हुईं  •  Associated Press

पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज़ मुनीबा अली वास्तव में रन-आउट दी गईं या नहीं, इसको लेकर हुई उलझन ने पाकिस्तान की पारी के चौथे ओवर में भारत के ख़िलाफ़ विश्व कप मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर फ़ैसले पर सवाल उठा रहे थे जबकि आउट हुई मुनीबा मैदान की सीमा रेखा पर ही रुकी रहीं।
घटना असामान्य थी। दरअसल मुनीबा रन लेने की कोशिश में नहीं थीं। वह बस क्रीज़ से बाहर निकल गई थीं कि जब भारत ने क्रांति गौड़ की गेंद पर LBW की अपील की। उन्होंने शुरुआत में अपना बल्ला जमीन पर रखा था, लेकिन जैसे ही दीप्ति शर्मा ने स्लिप से थ्रो मारा मुनीबा का बैट फिर उठ गया था। थ्रो उसी समय स्टंप्स पर लगा और बेल्स गिर गईं।
ICC प्लेइंग कंडीशन 30.1.2 कहता है कि क्रीज़ के पार जाने के बाद दौड़ते या डाइव लगाते समय अगर बल्लेबाज़ के बल्ले या शरीर का ग्राउंड से संपर्क टूटे तो उसे आउट नहीं माना जाएगा। लेकिन मुनीबा उस समय बस क्रीज़ में कदम रख रही थीं, दौड़ नहीं रही थीं।
उलझन तीसरे अंपायर के स्क्रीन पर आए विरोधाभासी फ़ैसलों से भी हुई। पहले स्क्रीन पर मुनीबा को "नॉट आउट" दिखाया गया, जिससे भारतीय खिलाड़ी भी अपनी-अपनी जगह लौट गए। लेकिन कुछ ही क्षण बाद फ़ैसलों "आउट" में बदल गया, जिससे भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न मनाया और मुनीबा हैरानी में अंपायरों से स्पष्टीकरण मांगती दिखीं।
संभव है कि तीसरी अंपायर केरिन क्लास्टे ने पहला फ़ुटेज़ देखकर "नॉट आउट" दिया हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरा रिप्ले देखा, उन्होंने फैसला बदल दिया।
जैसे ही मैदान पर अंपायरों ने आउट की पुष्टि की, मुनीबा बाहर जाने लगीं, लेकिन पाकिस्तान डगआउट से इशारे होते ही वह रुक गईं। कप्तान फ़ातिमा सना और अन्य साथियों से बातचीत करते हुए उन्होंने चौथे अंपायर किम कॉटन से दोबारा सफ़ाई मांगी। इस बीच अगली बल्लेबाज सिदरा अमीन बाउंड्री लाइन पर खड़ी रहीं।
आखिरकार सना ने इशारा किया कि मुनीबा अब बाहर जा सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम के चलते खेल कुछ मिनटों तक रुका रहा।
दिलचस्प बात यह भी रही कि अगर भारत ने LBW का रिव्यू लिया होता तो उसी गेंद पर मुनीबा LBW भी आउट हो सकती थीं।
