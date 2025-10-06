गौड़: मैंने बस अपनी लाइन और लेंथ पर ध्यान दिया

उनका डेब्यू साधारण रहा और पहले मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। इसके बाद वह इंग्लैंड दौरे पर गईं।

जब उन्होंने डरहम में छह विकेट लिए, तब यह बात साफ़ हो गई कि गौड़ ने विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली है, चाहे चोटिल तेज़ गेंदबाज़ लौटें या नहीं।

गौड़ ने प्लेयर ऑफ़ द मैच बनने के बाद कहा, "बात बस लाइन और लेंथ पर ध्यान देने की थी। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। बाउंसर या स्लोअर जैसी चीज़ें तो हालात पर निर्भर करती हैं। कोच ने कहा था कि हालात के हिसाब से लेंथ थोड़ी पीछे रखो, वही किया।"

यह सिर्फ़ कोच की बात को मानना भर नहीं था, उन्होंने कप्तान से अपनी पसंद के फ़ील्ड भी लगवाए। 12वें ओवर में लगातार छठे ओवर के लिए जब गौड़ गेंदबाज़ी कर रही थीं और गेंद अपनी चमक खो रही थी, तब हरमनप्रीत कौर ने दीप्ति शर्मा को स्लिप से हटाया, लेकिन गौड़ ने उन्हें वापस वहीं खड़ा करने को कहा।

नतीजा? आलिया रियाज़ गेंद की लेट मूवमेंट से बीट हुईं और दीप्ति ने स्लिप में कैच पकड़ा। उत्साहित गौड़ ने तुरंत कप्तान की ओर देखा, जिन्होंने दौड़कर उनकी तारीफ़ की।

गौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, "गेंद शुरू में बहुत स्विंग कर रही थी। फिर जब गेंद पुरानी हो गई तो हरमन ने स्लिप हटाना चाहा, लेकिन मैंने कहा, 'नहीं दीदी, इस ओवर स्लिप रखो।' मुझे भीतर से अहसास था कि विकेट मिलेगा और पहली ही गेंद पर मिला।"

भारत की जीत में दूसरा योगदान निचले क्रम की बल्लेबाज़ी थी। गौड़ ने ऋचा घोष के साथ 21 रन जोड़कर टीम को 247 तक पहुंचाया। उन्होंने 4 गेंदों पर 8 रन बनाए, जिनमें दो चौके शामिल थे।

उन्होंने कहा, "ऋचा ने कहा अगर गेंद हिट करने लायक है तो मारो, वरना मुझे सिंगल दो। बस कुछ ही ओवर बचे थे, जितना हो सके उतना स्कोर करना था। पहली गेंद हिट करने लायक थी, मैंने चौका मारा। फिर उन्होंने कहा ऐसे ही खेलो। दूसरी शॉर्ट गेंद थी, तो मैंने फिर से मारी। आगे भी ऐसे ही अच्छा खेलना चाहती हूं।"