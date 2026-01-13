भारतीय टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह कौन लेगा?

टीम न्यूज़

भारत (संभावित): 1 शुभमन गिल (कप्तान), 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 श्रेयस अय्यर, 5 केएल राहुल (विकेटकीपर), 6 नितीश कुमार रेड्डी/आयुष बदोनी, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 अर्शदीप सिंह, 11 मोहम्मद सिराज

न्यूज़ीलैंड (संभावित): 1 डेवन कॉन्वे, 2 हेनरी निकल्स, 3 विल यंग, 4 डैरिल मिचेल, 5 मिचेल हे (विकेटकीपर), 6 ग्लेन फ़िलिप्स, 7 माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), 8 क्रिस्टन क्लार्क, 9 काइल जेमीसन, 10 ज़ैक फॉक्स, 11 आदित्य अशोक/जेडन लेनॉक्स

पिच और परिस्थितियां