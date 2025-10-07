मिताली राज और रवि कल्पना के नाम पर होंगे विजाग स्टेडियम के स्टैंड

ACA ने अपने बयान में कहा, "मिताली राज और रवि कल्पना को समर्पित एसीए का यह सम्मान इस बात को दर्शाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट को नई पहचान देने वाली इन अग्रदूतों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी है।"

मंत्री लोकेश ने कहा, "स्मृति मांधना का विचार जनता की व्यापक भावना को दर्शाता है। उस सुझाव को तुरंत अमल में लाना हमारे सामूहिक संकल्प को दिखाता है। लैंगिक समानता के प्रति और महिला क्रिकेट की अग्रदूतों को सम्मान देने के प्रति।"

12 टेस्ट मैचों में मिताली ने लगभग 44 की औसत के साथ 699 रन बनाए हैं और इस दौरान 214 उनका बेस्ट स्कोर रहा है जो इस प्रारूप में किसी भारतीय का सर्वोच्च स्कोर भी है। 2022 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था और इस तरह उनके 23 साल के लंबे करियर का अंत हुआ था।