गिल और बटलर के अनुभवी कंधों पर होगा GT के बल्लेबाज़ी क्रम का दारोमदार

GT के लिए पारी की शुरुआत look set to open their batting with an exciting new partnership between जॉस बटलर (15.75 करोड़) और कप्तान शुभमन गिल करते नज़र आ सकते हैं। बटलर के लिए यह साल अब तक अच्छा नहीं गया है, हालांकि वह भारत के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफ़ी में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे। चैंपियंस ट्रॉफ़ी में ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद उन्हें इंग्लैंड की सीमित ओवर की कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ गया। IPL 2022 में 863 रन बनाने के बाद बटलर अगले दो सीज़न में 400 रन के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए लेकिन पिछले ईडन गार्डंस पर उनके शतक की बदौलत उनकी टीम ने 224 के लक्ष्य को हासिल कर लिया।