फ़ीचर्स

कुशाग्र को 'चयनकर्ताओं की नज़र में' बने रहने की उम्मीद

कुमार कुशाग्र ने कहा, "मुझे लगता है कि भारतीय टीम में पदार्पण के लिए 21-24 साल की उम्र अच्छी है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा हूं"

देवरायण मुथु
24-Aug-2025 • 2 hrs ago
Kumar Kushagra takes part in wicketkeeping drills during a nets session, Under-19 World Cup, Bloemfontein, January 23, 2020

Kumar Kushagra दलीप ट्रॉफ़ी में ईस्‍ट ज़ोन टीम का हिस्‍सा हैं  •  ICC via Getty Images

पिछले महीने पीठ की तकलीफ़ से उबरने के बाद झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज़ कुमार कुशाग्र चेन्नई में चल रहे बुची बाबू टूर्नामेंट के पहले दो राउंड में अर्धशतक और शतक लगाकर वापसी कर चुके हैं। 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफ़ी से पहले कुशाग्र ने घरेलू क्रिकेट के लिए खु़द को पूरी तरह से फ़‍िट घोषित कर दिया है।
कुशाग्र ने बुची बाबू टूर्नामेंट के दौरान कहा, "पिछले महीने मैं अपनी बल्लेबाज़ी या कीपिंग का अभ्यास नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से फ़‍िट और अच्छा हूं।" उन्होंने आगे कहा, "दलीप ट्रॉफ़ी से पहले, यह [बुची बाबू] मैच हम झारखंड के खिलाड़ियों और मेरे लिए भी एक अच्छा मैच है। सुविधाएं, मैदान और वातावरण, दलीप ट्रॉफ़ी की तैयारी के लिए अच्‍छा है।"
इससे पहले पीठ की एक और चोट के कारण कुशाग्र पिछले साल अक्‍तूबर में 2024-25 रणजी ट्रॉफ़ी और इमर्जिंग एशिया कप का एक बड़ा हिस्सा नहीं खेल पाए थे। नए घरेलू सत्र की तैयारी में, कुशाग्र ने फ़‍िटनेस को प्राथमिकता दी है और घर पर अपने पिता और प्रशिक्षक के साथ और बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में BCCI की मेडिकल टीम के साथ कड़ी मेहनत की है।
कुशाग्र ने कहा, "इस टूर्नामेंट से पहले, मैं CoE में था और उससे भी पहले अपने पिता के साथ काम कर रहा था। मैं सुबह 4.30-5 बजे अपनी फ़‍िटनेस, बल्लेबाज़ी और कीपिंग पर काम करने के लिए जाता था। CoE में होने से भी मदद मिली क्योंकि वहां अच्छे कोच और फ़‍िजियो हैं। मैंने अपना यो-यो टेस्ट दिया और बुची बाबू टूर्नामेंट के लिए तैयार था।"
"[इमर्जिंग] एशिया कप न खेल पाना एक झटका था क्योंकि IPL नीलामी से पहले यह बहुत ज़रूरी था। मेरे पिताजी ही मेरी मदद करते हैं। यहां तक कि जब मैं उनके साथ नहीं होता, जैसे कि अभी जब मैं तमिलनाडु में होता हूं, तब भी वे मुझे फ़ोन पर जानकारी देते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे खिलाड़ियों के बल्लेबाज़ी वीडियो भेजते हैं।"
20 वर्षीय कुशाग्र हाल के दिनों में CoE द्वारा चुने गए खिलाड़ियों के व्यापक समूह का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने फ़रवरी 2024 में भारत ए के लिए पदार्पण किया, जब उन्होंने इंग्लैंड लायंस के ख़‍िलाफ़ दूसरी पारी में 40 रन प्रति गेंद की पारी खेली, जिसमें ब्रायडन कार्स और मैथ्यू पॉट्स शामिल थे। इस पारी ने कुशाग्र को यह विश्वास दिलाया कि वह शीर्ष स्तर पर भी सफल हो सकते हैं।
"उस समय, मुझे IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने 7.2 करोड़ रुपये में ख़रीदा था और मैं भारत ए के लिए खेलने को लेकर थोड़ा आश्वस्त था क्योंकि मैंने दिल्ली में सर्विसेज के ख़‍िलाफ़ रणजी ट्रॉफ़ी में शतक लगाया था। मैंने इंग्लैंड ए के ख़‍िलाफ़ 40 के आसपास रन बनाए थे, इसलिए मुझे विश्वास था कि मैं यहां भी रन बना सकता हूं।"
दलीप ट्रॉफ़ी में ईस्‍ट ज़ोन के लिए खेलने के लिए तैयार कुशाग्र इस टूर्नामेंट को उच्च सम्मान के लिए एक मंच के रूप में देखते हैं।
उन्‍होंने कहा, "हां, चयनकर्ताओं की नज़रों में बने रहने से ज़रूर मदद मिलती है। अगर आप बुची बाबू और दलीप ट्रॉफ़ी जैसे मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो यह आपको भारतीय टीम में पहुंचा सकता है, लेकिन साथ ही आपको लगातार अच्छा प्रदर्शन भी करना होगा।"
"मैं इस समय चीज़ों को बहुत सरल रख रहा हूं और मैं वहां जाकर खु़द को साबित करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि भारतीय टीम में पदार्पण के लिए 21-24 साल की उम्र अच्छी है और मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा हूँ।"
जॉस बटलर गुजरात टाइटंस के फ्रंटलाइन कीपर होने के कारण, कुशाग्र को IPL 2025 [दिल्‍ली कैपिटल्‍स से स्थानांतरित होने के बाद] के दौरान कोई मैच नहीं मिला, लेकिन उन्होंने प्रशिक्षण सत्रों का उपयोग बटलर, मैथ्यू वेड (GT के सहायक कोच) और पार्थिव पटेल (GT के बैकरूम स्टाफ़ का हिस्सा) के दिमाग़ को जानने के लिए किया।
उन्‍होंने कहा, "मैं मैच नहीं खेल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे कीपिंग करनी चाहिए क्योंकि घरेलू टूर्नामेंटों में आप [प्रशिक्षण के दौरान] खूब बल्लेबाज़ी करते हैं, लेकिन ज़्यादा कीपिंग नहीं करते। पार्थिव सर, मैथ्यू वेड और जॉस बटलर ने मेरी बहुत मदद की। दरअसल, जब गेंद बहुत ज़्यादा हिल रही होती थी, तो तेज़ गेंदबाज़ों के सामने कीपिंग करते समय मैं उतना सहज नहीं था। मैंने सीखा कि मैं इंग्लैंड जैसी तेज़ हवाओं वाली परिस्थितियों में उस हिलती हुई गेंद से कैसे निपट सकता हूं।"
झारखंड की 2024-25 रणजी सीज़न की शुरुआत ख़राब रही, पहले पांच मैचों में उन्हें कोई भी जीत हासिल नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु दोनों को घरेलू मैदान पर हराकर सीज़न का समापन लगातार जीत के साथ किया। कुशाग्र ने कहा कि टीम को तमिलनाडु जैसी मज़बूत टीम को हराने से आत्मविश्वास मिला है।
कुशाग्र ने याद करते हुए कहा, "कीनन स्टेडियम [जमशेदपुर] में पिछले दो मैचों में हमारा प्रदर्शन शानदार रहा। हमारे स्पिनर बल्लेबाज़ों पर हावी रहे और हम तमिलनाडु की टीम से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, जो हमारे लिए अच्छी बात थी।"
झारखंड की सीनियर पुरुष टीम ने पिछली बार 2010-11 में घरेलू ख़‍िताब जीता था, जब उनके वर्तमान एसोसिएशन सचिव सौरभ तिवारी ने 50 ओवरों की विजय हजारे ट्रॉफ़ी में उन्हें जीत दिलाई थी।
उन्होंने कहा, "मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी टीम किसी ख़ास प्रारूप में जीत हासिल करे और हम घर पर भी टूर्नामेंट जीतने के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि मेरी मां रोज़ कहती हैं कि तुम्हें जीतना चाहिए क्योंकि झारखंड में बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। इसलिए, मेरे दिमाग़ में हमेशा एक ही बात रहती है : मैं अपनी टीम के लिए ट्रॉफ़ी जीतना चाहता हूं और टीम मुझसे जो चाहे वो करना चाहता हूं।"
देवरायण मुथु ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।

