बांग्लादेश के महिला विश्व कप दल में सुमैया और निशिता को जगह

अप्रैल में खेले गए ICC विश्व कप क्वालिफ़ायर के बांग्लादेश के दल में से दिलारा अख़्तर
, जन्नतुल फ़िरदौस
और इश्मा तंजीम
को बाहर किया गया है। विश्व कप क्वालिफ़ायर में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज़ की तुलना में 0.013 के नेट रन रेट से आगे रहकर विश्व कप में प्रवेश पाया था, इसके बाद से बांग्लादेश ने कोई मुक़ाबला नहीं खेला है।
महिला टीम के मुख्य चयनकर्ता सज्जाद अहमद तीन युवा खिलाड़ियों को दल में किए जाने को लेकर उत्सुक हैं। छह T20I खेल चुकीं रुबिया के लिए उन्होंने कहा कि वह कप्तान निगार सुल्ताना की बैकअप ओपनर और विकेटकीपर होंगी। रुबिया को अभी भी वनडे प्रारूप में डेब्यू का इंतज़ार है।
सज्जाद ने कहा, "रुबिया ने कड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। पिछले छह महीनों में उनका विकास शानदार रहा है। हम उन्हें रिज़र्व विकेटकीपर और बैकअप ओपनर, दोनों के तौर पर एक उपयोगी विकल्प मानते हैं।
निशिता अभी युवा हैं, लेकिन वह बेहद परिपक्व गेंदबाज़ी करती हैं। वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हैं, दबाव में भी शांत रहती हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों को रोकने की उनकी क्षमता ने उन्हें बढ़त दिलाई है। हमें विश्वास है कि यह अनुभव उनके काम आएगा और हमारे स्पिन आक्रमण में गहराई लाएगा।"
सज्जाद ने सुमैया के धैर्य की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनकी फ़ील्डिंग टीम के लिए बोनस होगी।
"सुमैया पिछले कुछ समय से टीम का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। वह क्रीज़ पर टिके रहने और ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी से रन बनाने की क्षमता रखती हैं। अपने कौशल और फ़ील्डिंग के स्तर के साथ, वह हमें शीर्ष क्रम में एक ऑलराउंड विकल्प प्रदान करती हैं।"
बांग्लादेश विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 2 अक्तूबर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुक़ाबले से करेगी।
विश्व कप के लिए बांग्लादेश का दल
अंदर : निशिता अख़्तर, सुमैया अख़्तर, रुबिया हैदर
बाहर : दिलारा अख़्तर (विकेटकीपर), जन्नतुल फ़िरदौस, इश्मा तंजीम
बांग्लादेश का दल : निगार सुल्ताना (कप्तान), नाहिदा अख़्तर, फ़रज़ाना हक़, रुबिया हैदर, शरमीन अख़्तर, शोभना मोस्तरी, ऋतु मोनी, शोरना अख़्तर, फ़ाहिमा ख़ातून, राबेया ख़ान, मारूफ़ा अख़्तर, फ़रिहा इस्लाम, संजिदा अख़्तर, निशिता अख़्तर, सुमैया अख़्तर