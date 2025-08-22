मैच (11)
ख़बरें

बांग्लादेश के एशिया कप दल से बाहर हुए मेहदी हसन मिराज़

नुरूल हसन और सैफ़ हसन की वापसी, नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए भी वही टीम

Mohammad Isam
मोहम्मद इसाम
22-Aug-2025 • 2 hrs ago
Mehidy Hasan Miraz celebrates after getting rid of Kamindu Mendis, Sri Lanka vs Bangladesh, 3rd ODI, Pallekele, July 8, 2025

मेहदी हसन मिराज़ थोड़े समय के लिए बांग्लादेश की T20I टीम में लौटे थे, लेकिन असर नहीं डाल पाए  •  AFP/Getty Images

बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज़ नुरुल हसन और ऑलराउंडर सैफ़ हसन की एशिया कप टीम में वापसी हुई है। बांग्लादेश ने UAE में होने वाले टूर्नामेंट के लिए 16-सदस्यीय दल की घोषणा की, जो 30 अगस्त से नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ तीन मैचों की T20I सीरीज़ में भी हिस्सा लेगी।
हालांकि इस दल में ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज़ और मोहम्मद नईम को जगह नहीं मिली है, जो पिछले महीने पाकिस्तान को 2-1 से हराने वाली बांग्लादेश टीम का हिस्सा थे।
मेहदी निजी कारणों से नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ सीरीज़ का हिस्सा नहीं होने वाले थे, लेकिन इसके कारण उन्हें एशिया कप से भी बाहर कर दिया गया। ग़ौरतलब है कि मेहदी बांग्लादेश के वनडे टीम के कप्तान हैं। उन्होंने हाल ही में T20I टीम में वापसी की थी, लेकिन कोई असर नहीं डाल पाए थे। हालांकि वह चार स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल हैं।
वहीं नुरुल ने अपना पिछला T20I, 2022 के T20 विश्व कप के दौरान खेला था, जब उन्होंने पांच पारियों में सिर्फ़ 41 रन बना पाए थे। उनकी फ़ॉर्म 2024-25 सीज़न में लौटी, जब उन्होंने BPL, NCL और ग्लोबल सुपर लीग में 132.90 के स्ट्राइक रेट से कुल मिलाकर 513 रन बना डाले। 31 वर्षीय नुरुल ने 2024 में रंगपुर राइडर्स को पहला GSL ख़िताब भी जिताया।
सौम्य सरकार, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद अन्य स्टैंडबाय खिलाड़ी हैं।
बांग्लादेश 30 अगस्त, 1 और 3 सितम्बर को नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ तीन T20I खेलेगा। उनका एशिया कप अभियान 11 सितम्बर को अबू धाबी में हांगकांग के ख़िलाफ़ शुरू होगा।
IN: सैफ़ हसन, नुरुल हसन
OUT: मेहदी हसन मिराज़, मोहम्मद नईम

एशिया कप और नीदरलैंड्स T20I के लिए बांग्लादेशी दल:

लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन ईमॉन, सैफ़ हसन, तौहीद हृदॉय, जाकेर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नासुम अहमद, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, तंज़ीम हसन, तस्कीन अहमद, शरीफ़ुल इस्लाम, मोहम्मद सैफ़ुद्दीन
मोहम्मद इसाम ESPNcricinfo के बांग्लादेश संवाददाता हैं

