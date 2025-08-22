बांग्लादेश के एशिया कप दल से बाहर हुए मेहदी हसन मिराज़

मेहदी निजी कारणों से नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ सीरीज़ का हिस्सा नहीं होने वाले थे, लेकिन इसके कारण उन्हें एशिया कप से भी बाहर कर दिया गया। ग़ौरतलब है कि मेहदी बांग्लादेश के वनडे टीम के कप्तान हैं। उन्होंने हाल ही में T20I टीम में वापसी की थी, लेकिन कोई असर नहीं डाल पाए थे। हालांकि वह चार स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल हैं।

वहीं नुरुल ने अपना पिछला T20I, 2022 के T20 विश्व कप के दौरान खेला था, जब उन्होंने पांच पारियों में सिर्फ़ 41 रन बना पाए थे। उनकी फ़ॉर्म 2024-25 सीज़न में लौटी, जब उन्होंने BPL, NCL और ग्लोबल सुपर लीग में 132.90 के स्ट्राइक रेट से कुल मिलाकर 513 रन बना डाले। 31 वर्षीय नुरुल ने 2024 में रंगपुर राइडर्स को पहला GSL ख़िताब भी जिताया।

सौम्य सरकार, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद अन्य स्टैंडबाय खिलाड़ी हैं।

बांग्लादेश 30 अगस्त, 1 और 3 सितम्बर को नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ तीन T20I खेलेगा। उनका एशिया कप अभियान 11 सितम्बर को अबू धाबी में हांगकांग के ख़िलाफ़ शुरू होगा।

IN: सैफ़ हसन, नुरुल हसन



OUT: मेहदी हसन मिराज़, मोहम्मद नईम

एशिया कप और नीदरलैंड्स T20I के लिए बांग्लादेशी दल: