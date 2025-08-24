मैच (19)
चेतेश्वर पुजारा: ऑस्ट्रेलिया के लिए क़हर, कर्नाटक के लिए खलनायक और भारत के स्तंभ

भारतीय क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक ने अपने अंदाज़ में खेल खेला और अमिट यादें छोड़ गए

Karthik Krishnaswamy
कार्तिक कृष्णास्वामी
24-Aug-2025 • 54 mins ago
Cheteshwar Pujara cuts, Australia v India, 4th Test, Brisbane, 5th day, January 19, 2021

Cheteshwar Pujara ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में कुल 66 शतक लगाए  •  Chris Hyde/Cricket Australia/Getty Images

जनवरी 2019। उस महीने की शुरुआत में, चेतेश्वर पुजारा पूरे देश में धूम मचा रहे थे, उन्होंने एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में शतक जड़कर भारत को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज़ जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अब वे पूरे कर्नाटक के लिए, या कम से कम एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद उन सैकड़ों निराश प्रशंसकों के लिए खलनायक बन गए थे, जिन्होंने उन्हें चौथी पारी में नाबाद शतक जड़कर अपनी टीम की क़िस्मत तय करते देखा था, जिसकी बदौलत सौराष्ट्र 2018-19 रणजी ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में पहुंच गया था।
पुजारा की पारी का ज़्यादातर हिस्सा इन कट्टर समर्थकों के नारों के बीच बीता। "चीटर! चीटर! चीटर!" दोनों ही पारियों में एक बार अंपायर ने उन्हें तब राहत दी जब ऐसा लगा कि गेंद उनके बल्ले पर लगकर गई है। दोनों ही बार, वह अपनी जगह पर डटे रहे और बल्लेबाज़ी करते रहे।
अगर आपने यह मैच देखा है, तो रविवार को पुजारा के संन्यास की घोषणा पढ़ते हुए आपको यह बात याद आई होगी। ख़ास तौर पर एक शब्द।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "राजकोट के छोटे से कस्बे से आने वाले एक छोटे से लड़के के रूप में, अपने माता-पिता के साथ, मैंने सितारों को हासिल करने का लक्ष्य रखा था; और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा था।" "तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह खेल मुझे इतना कुछ देगा - अमूल्य अवसर, अनुभव, उद्देश्य, प्यार, और सबसे बढ़कर अपने राज्य और इस महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौक़ा।"
राज्य और राष्ट्र। पुजारा के जीवन में दोनों का बराबर स्थान है। उन्होंने अपनी राज्य टीम के लिए लगभग उतने ही प्रथम श्रेणी मैच (90) खेले जितने टेस्ट मैच (103), और सौराष्ट्र के लिए उनके आधे से ज़्यादा मैच (58) उनके अंतरराष्ट्रीय पदार्पण के बाद आए। और यह सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट को छोड़कर है, जिसका उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बस कुछ ही समय का अनुभव था। पुजारा के पिता अरविंद और चाचा बिपिन ने भी सौराष्ट्र के लिए मिलकर कुल 43 बार खेला।
ऑस्ट्रेलिया के लिए क़हर और कर्नाटक का धोखेबाज़। पुजारा जैसे प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी ने शायद दोनों भूमिकाओं का बराबर आनंद लिया होगा।
भारत के साथ-साथ सौराष्ट्र के भी होने के नाते, पुजारा अपनी पीढ़ी के किसी भी भारतीय क्रिकेटर की तुलना में लगभग अद्वितीय थे। बेशक, यह काफ़ी हद तक परिस्थितियों के कारण था। वह सर्वोच्च स्तर के लाल गेंद वाले क्रिकेटर थे। इससे उनके अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में जो गैप आया, उसने उन्हें घरेलू क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान देने का मौक़ा दिया।
और ऐसा करके, वह उस बीते ज़माने की याद दिला गए जब बल्लेबाज़ 100 प्रथम श्रेणी शतक बनाने का सपना देखते थे। जेफ़्री बॉयकॉट के लिए, उस मुकाम तक पहुंचना - और वह भी एक ऐशेज़ टेस्ट में, और वह भी अपने घरेलू दर्शकों के सामने - "मेरे जीवन का सबसे जादुई पल" था।
पुजारा, जो अपने दौर के सबसे ज़्यादा बॉयकॉट किए जाने वाले बल्लेबाज़ रहे, इतनी दूर तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने दो-तिहाई का सफ़र तय किया और 66 शतक लगाए, जिनमें से 10 शतक उन्होंने ससेक्स के लिए अपने करियर के आख़िरी दौर में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए बनाए। अपने करियर के दौरान, केवल एक बल्लेबाज़, एलेस्टेयर कुक (68) ने ही इससे ज़्यादा प्रथम श्रेणी शतक बनाए। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
पुजारा एक ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, जो अपने चरम पर अपनी उम्र के चार महान टेस्ट बल्लेबाजों से थोड़ा ही नीचे थे। यह एक बेहतरीन शिखर भी था; 2018-19 के उस ऑस्ट्रेलिया दौरे के अंत में, उनकी औसत 51.18 थी और उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में 18 शतक बनाए थे।
महामारी और महामारी के बाद के वर्षों में उनके आंकड़ों में गिरावट आई, लेकिन वह इसे झेलने वाले अकेले नहीं थे, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे भी इसी तरह लंबे समय तक रनों की क़िल्लत से गुज़र रहे थे क्योंकि भारत ने बल्लेबाज़ी के लिए विषम परिस्थितियों में घरेलू और विदेशी धरती पर लगातार टेस्ट मैच खेले।
और इन सबके कारण, और शायद उम्र के साथ उनके खेल पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण, हममें से कई लोगों के मन में बल्लेबाज़ पुजारा की छवि कुछ कमज़ोर हो गई है। उनके संन्यास की घोषणा के बाद से टीम के साथियों और पूर्व खिलाड़ियों की ओर से दिए गए ट्रिब्यूट में, अब तक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द "धैर्य" है, और सबसे ज़्यादा उभरने वाली छवि 2021 के गाबा में चौथी पारी में 211 गेंदों पर 56 रनों की पारी के दौरान उनके शरीर पर लगे प्रहारों की है।
पुजारा में बेशक ज़बरदस्त जज़्बा था, लेकिन 103 टेस्ट मैच खेलने के लिए आपको उससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होती है। आपको उन जादुई, बिना कोचिंग वाले गुणों की ज़रूरत होती है जिन्हें आमतौर पर प्रतिभा के नाम से जाना जाता है।
बल्लेबाज़ी प्रतिभा की एक आम परिभाषा है, कई तरह के आक्रामक शॉट लगाने की क्षमता, अच्छी गेंदों पर और/या असामान्य दिशाओं में शॉट लगाने पर बोनस अंक। पुजारा की प्रतिभा इस दिशा में नहीं झुकी, लेकिन फिर भी उन्होंने यह एहसास दिलाया कि वे बल्लेबाज़ी के लिए ही बने हैं।
पुजारा एक ऐसे बल्लेबाज़ थे जो लगातार रन बना सकते थे और बेशुमार रन बना सकते थे। उदाहरण के लिए, अक्तूबर 2008 में, उन्होंने सौराष्ट्र की अंडर-22 टीम के लिए 386 और 309 रन बनाए, और नवंबर में उन्होंने रणजी ट्रॉफ़ी में 302* रन बनाए
पुजारा के भारत के लिए खेलने से बहुत पहले ही रनों की उनकी भूख जगज़ाहिर थी, इसलिए यह उल्लेखनीय था कि उन्होंने अपने पहले 16 टेस्ट मैचों में छह शतक - जिनमें से दो दोहरे शतक थे - बनाए, जबकि उनका औसत 60 के आसपास रहा, लेकिन यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस तरह रन बनाने के लिए असाधारण रूप से अच्छी नज़र और तकनीक की ज़रूरत होती है, और साथ ही एक ख़ास तरह के जीव का दिमाग़ भी, जो असाधारण स्तर की एकाग्रता में सक्षम हो। अपने करियर के शुरुआती दौर में, पुजारा अक्सर एक ऐसी समाधि जैसी तल्लीनता में बल्लेबाज़ी करते दिखते थे जो दर्शकों को साफ़ दिखाई देती थी।
वह सतर्कता से, यहां तक कि धीमी गति से भी शुरुआत करते थे, और आप सोचते थे कि क्या उनकी नीची, दमघोंटू पकड़ उनकी शक्ति और स्ट्रोक्स की रेंज को बाधित कर रही है, लेकिन यदि वह काफ़ी देर तक बल्लेबाजी करते थे तो वह एक स्विच दबाते थे और सभी हिस्सों में शॉट मारना शुरू कर देते थे, बिना चौड़ाई की आवश्यकता के तेज़ गेंदबाजों को कट करने के लिए अपने पैर की उंगलियों का सहारा लेते थे, स्पिनरों को इनसाइड आउट या आउटसाइड इन मारने के लिए अपने क्रीज़ से बाहर निकलते थे।
वह अक्सर तब भी नियंत्रण में दिखते थे जब वह ज़्यादा रन नहीं बना रहे होते थे, जैसा कि 2014 में इंग्लैंड में हुआ था, और 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के अंत तक, उन्होंने अपनी 114 टेस्ट पारियों में से 73 में कम से कम 50 गेंदों का सामना किया था, और 42 मौक़ों पर 100 गेंदों का आंकड़ा पार किया था।
पुजारा के खेल की सीमाएं केवल चरम पिचों पर ही स्पष्ट होती थीं, खासकर असामान्य गहराई वाले गेंदबाज़ी आक्रमणों के सामने, जहां गेंद पर बल्लेबाज़ का नाम लिखा होता था। संयोग से भारत ने उनके करियर के दूसरे भाग में, इसी तरह की पिचों पर, इसी तरह के आक्रमणों के ख़िलाफ़, अपना अधिकांश क्रिकेट खेला। अन्य बल्लेबाज़ों ने भले ही अलग तरह से बल्लेबाज़ी करने की कोशिश की हो, लेकिन पुजारा का अपने तरीके पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ।
और जबकि इसका मतलब था कि उन्होंने शतक बनाना बंद कर दिया - उन्होंने अपने पिछले 35 टेस्ट मैचों में केवल एक ही शतक बनाया - फिर भी उन्होंने भारत के परिणामों में महत्वपूर्ण योगदान दिया: 2021 SCG ड्रॉ में 381 गेंदों में दो अर्धशतक, गाबा में 56 रन, 2021 में लॉर्ड्स में रहाणे के साथ धीमी गति से चलने वाली, मैच-बदलने वाली शतकीय साझेदारी में 206 गेंदों में 45 रन, और उसी सीरीज़ में ओवल में उन्होंने दूसरी पारी में 61 रन बनाए।
पुजारा के आख़िरी टेस्ट मैच के बाद से, भारत ने नंबर 3 पर जिन छह बल्लेबाज़ों को आज़माया है, उनका सामूहिक औसत 24 टेस्ट मैचों में 31.95 रहा है। अपने पिछले 24 टेस्ट मैचों में, फ़ीके पड़ते जा रहे पुजारा का औसत 31.51 रहा।
2023 में दूसरे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फ़ाइनल में दूसरी हार के साथ अंत हुआ, लेकिन यह वास्तव में अंत नहीं था। सौराष्ट्र, ससेक्स और वेस्ट ज़ोन के पुजारा ने 51.42 की औसत से, सात शतकों के साथ, 2057 प्रथम श्रेणी रन बनाए। पुजारा के अपने शब्दों में, यह एक उपयुक्त अंत था, जिससे आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वह थोड़ा और खेल नहीं सकते थे?
कार्तिक कृष्णास्वामी ESPNcricinfo के सहायक एडिटर हैं।

