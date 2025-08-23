मैच (10)
ख़बरें

MLC की मूल कंपनी ने USA क्रिकेट द्वारा करार रद्द करने को अनुचित ठहराया

USAC ने ACE पर समझौते का अनुपालन न करने का आरोप लगाया है जबकि ACE ने USAC पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है

ESPNcricinfo स्टाफ़
23-Aug-2025 • 2 hrs ago
Fans line up to enter the Grand Prairie Stadium, Texas Super Kings vs LA Knight Riders, MLC,Texas, July 13, 2023

MLC के अब तक तीन सीज़न खेले गए हैं जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी  •  Sportzpics

USA क्रिकेट (USAC) ने तीन सीज़न पुराने मेजर लीग क्रिकेट (MLC) की मूल कंपनी अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज़ेज़ (ACE) के साथ अपना व्यावसायिक समझौता रद्द कर दिया है। ACE ने जवाब में इस फ़ैसले को "गैरक़ानूनी" और "ग़लत" बताया है। ACE ने आगे कहा कि उसने USAC के साथ अपने समझौते का पूरी तरह से पालन किया है और USAC के पास समझौता समाप्त करने का कोई आधार नहीं है।
मई 2019 में हस्ताक्षरित समझौते को रद्द करने के पीछे USAC ने 21 अगस्त की अपनी मीडिया रिलीज़ में कई उल्लंघनों का हवाला दिया था। USAC ने कहा था कि ACE व्यापक बातचीत और उल्लंघनों के संबंध में जारी किए गए नोटिसों और लगातार दिए गए अवसरों के बावजूद समझौते के तहत तय किए गए अपने दायित्वों को निभाने में विफल रहा।
रिलीज़ में कहा गया, "यह उल्लंघन संवेदनशील पहलुओं में हुए हैं जिनमें वित्तीय प्रतिबद्धताएं, ढांचाई विकास और संगठनात्मक और संचालन ज़िम्मेदारियां शामिल हैं।"
USAC बोर्ड के अध्यक्ष वेणु पिसिके ने आगे कहा, "USA क्रिकेट ने ACE के साथ यह साझेदारी सद्भावना के साथ की थी, जिसका उद्देश्य टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, हमारे एथलीटों को प्रतिस्पर्धी अवसर प्रदान करना और अमेरिका में खेल के लिए व्यावसायिक विकास करना है। हम मेजर लीग क्रिकेट और माइनर लीग क्रिकेट के विकास और सफलता के समर्थक हैं। लेकिन, जहां तक USA क्रिकेट की बात है, ACE समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में लगातार विफल रहा है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट का व्यापक विकास ख़तरे में पड़ गया है। वर्षों की प्रतिबद्धता और बार-बार उल्लंघन नोटिस के बाद, USA क्रिकेट के पास खेल और उसके हितधारकों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए इस समझौते को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अतिरिक्त, हमने उन परिस्थितियों को लेकर भी चिंता जताई थी जिनके तहत ACE को अनुबंध दिया गया था और USA क्रिकेट की बौद्धिक संपदा के उपयोग को लेकर भी चिंता जताई थी।
"USA क्रिकेट यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि अमेरिकी क्रिकेट का भविष्य मज़बूत और टिकाऊ हो। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC), घरेलू हितधारकों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।"
रिलीज़ में आगे कहा गया है कि USAC नए नियमों और शर्तों के लिए ACE के साथ "नए सिरे से चर्चा" के लिए तैयार है, जो "संगठन के दृष्टिकोण और दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों को सुनिश्चित करता है, जिसमें राष्ट्रीय टीम कार्यक्रमों, खिलाड़ी विकास और ज़मीनी स्तर की पहल के लिए समर्थन शामिल है।"
ACE ने जवाब में एक बयान जारी कर कहा: "ACE इस बात से निराश है कि USAC ने 2025 MiLC (माइनर लीग क्रिकेट) सीज़न की पूर्व संध्या पर स्वार्थी होकर ACE के साथ अपने समझौते को ग़लत तरीके से समाप्त करने का फ़ैसला किया है। USAC का आचरण अमेरिकी क्रिकेट से जुड़े सभी खिलाड़ियों, कर्मचारियों और टीम के सदस्यों की कड़ी मेहनत और समर्पण, और इस देश में खेल के निरंतर विकास को कमज़ोर करता है। यह MiLC, पुरुष, महिला और युवा राष्ट्रीय टीम की गतिविधियों, और आगामी ICC आयोजनों और LA28 ओलंपिक की तैयारियों को भी ख़तरे में डालता है।
"वास्तव में, जो जानकारी सामने आई है, उसके आधार पर, USAC को समझौता समाप्त न करने की सलाह दी गई होगी। ACE के प्रदर्शन के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, उसके इतर ACE ने समझौते के तहत अपने वित्तीय दायित्वों को पार कर लिया है। ACE ने न केवल USAC को उसके दायित्वों के पूर्ण अनुपालन में प्रत्यक्ष भुगतान प्रदान किया है, बल्कि USAC को अपने लक्ष्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए बार-बार अतिरिक्त विवेकाधीन निधि और वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। ACE ने हाल ही में USAC के अनुरोध पर अग्रिम भुगतान किया है, ताकि USAC अपने कर्मचारियों के वेतन दायित्वों को पूरा कर सके। ACE ने अपने बुनियादी ढांचे के दायित्वों का भी पालन किया है। वास्तव में, USAC ने राष्ट्रीय टीम स्पर्धाओं, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के लिए ACE की उच्च-प्रदर्शन सुविधाओं को मान्यता दी है और उन पर भरोसा किया है।
"USAC दोहरा रवैया अपनाते हुए एक तरफ़ अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है, जबकि दूसरी तरफ़ ACE से तुरंत एक नए समझौते पर बातचीत करने का अनुरोध कर रहा है। ACE, USAC के अनुचित आचरण को अमेरिकी क्रिकेट समुदाय की कीमत पर निजी और राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के एक कुटिल प्रयास के अलावा और कुछ नहीं मानता है।
"ICC और USOPC की पिछली सिफ़ारिशों के अनुरूप, ACE USAC बोर्ड से तुरंत इस्तीफ़ा देने और ICC और USOPC द्वारा चुने गए पेशेवर स्वतंत्र बोर्ड सदस्यों को USA क्रिकेट को आगे बढ़ाने की अनुमति देने का आग्रह करता है।
"फिर भी ACE, USAC की रणनीतियों को अपने फलते-फूलते, विशिष्ट क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र के निरंतर विकास को कमज़ोर नहीं करने देगा। ACE अमेरिकी क्रिकेट को आगे बढ़ाने और क्रिकेट समुदाय के सर्वोत्तम हितों की सेवा करने पर केंद्रित है।
"ACE अपने हितधारकों की सुरक्षा, पिछले सात वर्षों में की गई प्रगति को सुरक्षित रखने और अमेरिका में क्रिकेट की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है।"
पिछले महीने ICC ने लॉस एंजिल्स में होने वाले 2028 ओलंपिक से पहले ओलंपिक प्रमाणन की रूपरेखा तैयार करने के लिए USAC बोर्ड के इस्तीफ़े का प्रस्ताव रखा था। ICC ने अमेरिकी ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (USPOC) के निर्देश पर USAC में नेतृत्व और शासन संरचना को "रीसेट" करने और उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कदम उठाए थे।
USAC और ACE ने 2023 में छह टीमों के साथ अमेरिका में MLC की शुरुआत की थी, जिनमें से तीन IPL टीम मालिकों के स्वामित्व में हैं। वहीं एक अन्य टीम का मालिकाना हक एक निवेशक समूह के पास है जिसका हिस्सा दिल्ली कैपिटल्स के मालिक भी हैं। पहले दो सीज़न दो मैदानों, मॉरिसविले (उत्तरी कैरोलिना) और डलास (टेक्सास) में खेले गए थे, उसके बाद टूर्नामेंट का विस्तार लॉडरहिल (फ़्लोरिडा) और ओकलैंड (कैलिफ़ोर्निया) तक हुआ।
United States of AmericaMajor League Cricket

