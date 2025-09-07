T20 त्रिकोणीय सीरीज़ के लिए श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान की मेज़बानी करेगा पाकिस्तान
त्रिकोणीय सीरीज़ के पहले दो मुक़ाबले रावलपिंडी में खेले जाएंगे जबकि फ़ाइनल सहित अन्य सभी मुक़ाबले लाहौर में खेले जाएंगे
नवंबर में पाकिस्तान T20 त्रिकोणीय सीरीज़ के लिए श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान की मेज़बानी करेगा। 17 नवंबर को शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में सभी टीमें एक दूसरे ख़िलाफ़ दो-दो मैच खेलेंगी। पहले दो मुक़ाबले रावलपिंडी में खेले जाएंगे जबकि अगले पांच मुक़ाबलों सहित फ़ाइनल का आयोजन 29 नवंबर को लाहौर में होगा।
यह इस सीज़न में दूसरी बार है जब वास्तविक रूप से एक द्विपक्षीय सीरीज़ T20 त्रिकोणीय सीरीज़ में तब्दील हुई है। पहले अगस्त में अफ़ग़ानिस्तान को अगस्त में तीन T20 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज़ खेलनी थी लेकिन बाद में यह सीरीज़ पाकिस्तान और UAE को साथ लेकर T20 त्रिकोणीय सीरीज़ में तब्दील हो गई, जिसका फ़ाइनल 7 सितंबर को अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है।
इसी तरह श्रीलंका को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तीन T20 और तीन वनडे मुक़ाबलों की द्विपक्षीय सीरीज़ खेलनी थी लेकिन अब T20 सीरीज़ त्रिकोणीय सीरीज़ में तब्दील हो गई है। ESPNcricinfo को पता चला है कि द्विपक्षीय T20 सीरीज़ नहीं खेली जाएगी लेकिन वनडे सीरीज़ का कार्यक्रम आने वाले समय में जारी किया जा सकता है।
यह पहली बार होगा जब अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेगा। हालांकि अफ़ग़ानिस्तान इससे पहले पाकिस्तान में एशिया कप 2023 में दो मुक़ाबले और चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 में भी पाकिस्तान में खेल चुका है लेकिन दोनों ही मौक़ों पर उनका सामना पाकिस्तान से नहीं हुआ था।
यह सीरीज़ साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सभी प्रारूपों की घरेलू सीरीज़ के समापन के नौ दिनों बाद शुरू होगी। अगले साल की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में T20 विश्व भी खेला जाना है और पाकिस्तान अपने सभी मुक़ाबले श्रीलंका में खेलेगा।
T20 त्रिकोणीय सीरीज़ का कार्यक्रम
- 17 नवंबर, पाकिस्तान बनाम अफ़ग़ानिस्तान, रावलपिंडी
- 19 नवंबर, श्रीलंका बनाम अफ़ग़ानिस्तान, रावलपिंडी
- 22 नवंबर, पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लाहौर
- 23 नवंबर, पाकिस्तान बनाम अफ़ग़ानिस्तान, लाहौर
- 25 नवंबर, श्रीलंका बनाम अफ़ग़ानिस्तान, लाहौर
- 27 नवंबर, पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लाहौर
- 29 नवंबर, फ़ाइनल, लाहौर
दन्याल रसूल ESPNcricinfo के पाकिस्तानी संवाददाता हैं। @Danny61000