T20 त्रिकोणीय सीरीज़ के लिए श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान की मेज़बानी करेगा पाकिस्तान

यह इस सीज़न में दूसरी बार है जब वास्तविक रूप से एक द्विपक्षीय सीरीज़ T20 त्रिकोणीय सीरीज़ में तब्दील हुई है। पहले अगस्त में अफ़ग़ानिस्तान को अगस्त में तीन T20 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज़ खेलनी थी लेकिन बाद में यह सीरीज़ पाकिस्तान और UAE को साथ लेकर T20 त्रिकोणीय सीरीज़ में तब्दील हो गई, जिसका फ़ाइनल 7 सितंबर को अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है।

इसी तरह श्रीलंका को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तीन T20 और तीन वनडे मुक़ाबलों की द्विपक्षीय सीरीज़ खेलनी थी लेकिन अब T20 सीरीज़ त्रिकोणीय सीरीज़ में तब्दील हो गई है। ESPNcricinfo को पता चला है कि द्विपक्षीय T20 सीरीज़ नहीं खेली जाएगी लेकिन वनडे सीरीज़ का कार्यक्रम आने वाले समय में जारी किया जा सकता है।

यह पहली बार होगा जब अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेगा। हालांकि अफ़ग़ानिस्तान इससे पहले पाकिस्तान में एशिया कप 2023 में दो मुक़ाबले और चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 में भी पाकिस्तान में खेल चुका है लेकिन दोनों ही मौक़ों पर उनका सामना पाकिस्तान से नहीं हुआ था।

यह सीरीज़ साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सभी प्रारूपों की घरेलू सीरीज़ के समापन के नौ दिनों बाद शुरू होगी। अगले साल की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में T20 विश्व भी खेला जाना है और पाकिस्तान अपने सभी मुक़ाबले श्रीलंका में खेलेगा।

T20 त्रिकोणीय सीरीज़ का कार्यक्रम