ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ इंडिया ए दल की अगुवाई करेंगे श्रेयस अय्यर

ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ पहला मुक़ाबला 16 सितंबर से 19 सितंबर और दूसरा मुक़ाबला 23 से 26 सितंबर तक चलेगा। यह दोनों ही मुक़ाबले लखनऊ में खेले जाएंगे। वहीं इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच 30 सितंबर, 3 अक्तूबर और 5 अक्तूबर को कुल तीन वनडे मुक़ाबले भी खेले जाएंगे। तीनों ही वनडे मुक़ाबले कानपुर में खेले जाएंगे।