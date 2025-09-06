ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ इंडिया ए दल की अगुवाई करेंगे श्रेयस अय्यर
दोनों चार दिवसीय मुक़ाबले लखनऊ में खेले जाएंगे, दूसरे मुक़ाबले के लिए राहुल और सिराज उपलब्ध होंगे
सितंबर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ दो बहुदिवसीय मुक़ाबलों के लिए श्रेयस अय्यर को इंडिया ए का कप्तान नियुक्त किया गया है। के एल राहुल और मोहम्मद सिराज पहले मुक़ाबले के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, हालांकि दूसरे मुक़ाबले के लिए यह दोनों ही खिलाड़ी दल में शामिल होंगे। BCCI द्वारा मीडिया रिलीज़ में बताया गया है कि वास्तविक दल में से दो खिलाड़ियों को राहुल और सिराज दूसरे मुक़ाबले के लिए रिप्लेस करेंगे।
चयनित दल में ध्रुव जुरेल को उपकप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं लंबे समय से भारत के लिए टेस्ट डेब्यू का इंतज़ार कर रहे अभिमन्यू ईश्वरन को भी जगह दी गई है।
तमिलनाडु के विकेटकीपर बल्लेबाज़ एन जगदीशन को भी शामिल किया गया है, जगदीशन को ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद इंग्लैंड दौरे पर पांचवें टेस्ट के लिए भारतीय टीम का बुलावा भी आया था। जगदीशन ने हाल ही में दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल में साउथ ज़ोन के लिए खेलते हुए नॉर्थ ज़ोन के ख़िलाफ़ 197 रनों की पारी भी खेली थी।
इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन के अलावा देवदत्त पड़िक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा भी दल में शामिल किए गए हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे और तनुष कोटियान को भी दल में जगह दी गई है। युवा चेहरों में आयुष बदोनी, यश ठाकुर, गुरनूर बराड़ और मानव सुथार को भी चुना गया है। वहीं तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण में प्रसिद्ध का साथ देने के लिए ख़लील अहमद भी मौजूद रहेंगे।
हालांकि चयनित दल में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं है, गायकवाड़ ने दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल में सेंट्रल ज़ोन के ख़िलाफ़ वेस्ट ज़ोन के लिए पहली पारी में 184 रनों की पारी खेली थी। वेस्ट ज़ोन के कप्तान शार्दुल ठाकुर भी इस दल का हिस्सा नहीं हैं। ठाकुर इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टेस्ट दल का हिस्सा थे।
ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ पहला मुक़ाबला 16 सितंबर से 19 सितंबर और दूसरा मुक़ाबला 23 से 26 सितंबर तक चलेगा। यह दोनों ही मुक़ाबले लखनऊ में खेले जाएंगे। वहीं इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच 30 सितंबर, 3 अक्तूबर और 5 अक्तूबर को कुल तीन वनडे मुक़ाबले भी खेले जाएंगे। तीनों ही वनडे मुक़ाबले कानपुर में खेले जाएंगे।
इंडिया ए का दल
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यू ईश्वरन, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेटकीपर), हर्ष दुबे, देवदत्त पड़िक्कल, आयुष बदोनी, नीतीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियान, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, ख़लील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।