एक से अधिक देशों के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों की बढ़ती सूची में टेलर शामिल हुए

न्यूज़ीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर, जिन्होंने समोआ के लिए खेलने के लिए संन्यास वापस ले लिया है, उन क्रिकेटरों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा देशों के लिए खेला है।
एक ज़्यादा देशों के लिए खेलने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 1881-82 में बिली मिडविन्टर बने थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दो टेस्ट मैच खेलने के बाद तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ में इंग्लैंड के लिए खेला था। इसके बाद उन्होंने दोबारा ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया और छह और टेस्ट मैच खेले।
उन शुरुआती सालों में बिली मर्डोक, जॉन फ़ैरिस, सैमी वुड्स, फ़्रैंक हर्न, अल्बर्ट ट्रॉट और फ़्रैंक मिचेल ने भी यही किया था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला। फिर पटौदी के नवाब, इफ़्तिख़ार अली ख़ान थे, जिन्होंने इंग्लैंड और भारत के लिए खेला और बाद में ऐसे कई खिलाड़ी हुए जिन्होंने 1947 में देश के बंटवारे के बाद भारत और फिर पाकिस्तान के लिए खेला।
नई सहस्राब्दी में कम से कम एक पूर्ण सदस्य टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों में से, केवल 18 पुरुष क्रिकेटरों के नाम ही ऐसे दर्ज हैं, जिन्होंने 1999 में गेविन हैमिल्टन (स्कॉटलैंड और इंग्लैंड) से पहले दो देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला हो। तब से हैमिल्टन को छोड़कर, जो स्कॉटलैंड वापस चले गए और 2000 के दशक तक खेले, ऐसे 25 खिलाड़ी हो चुके हैं।
T20 सितारों को नए घर मिले
इनमें सबसे प्रसिद्ध टिम डेविड हैं, जिन्होंने सितंबर 2022 में भारत के ख़िलाफ़ मोहाली में खेलने से पहले 2020 में सिंगापुर के लिए खेला था, जहां उनके पिता एक इंजीनियर के रूप में काम करते थे।
डेविड वीज़ा का साउथ अफ़्रीका के साथ एक गेंदबाज़ी ऑलराउंडर के रूप में करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने नामीबिया जाने से पहले उनके लिए साउथ अफ़्रीका के लिए छह वनडे और 20 T20 मैच खेले, जहां वे एक स्टार खिलाड़ी रहे हैं। 2021 में टीम में शामिल होने के बाद से, उन्होंने अपनी नई टीम के लिए नौ वनडे और 34 T20 मैच खेले हैं और डेविड की तरह, फ़्रैंचाइज़ी-लीग सर्किट में लोकप्रिय हैं।
ऐसे ही एक और क्रिकेटर हैं हेडन वॉल्श, जो नवंबर 2019 में वेस्टइंडीज़ के अगले बड़े शॉर्ट-फ़ॉर्मैट स्पिनर के रूप में उभरे, कुछ ही समय बाद उन्होंने USA के लिए सैंडीज़ पैरिश में कनाडा, बरमूडा और केमैन आइलैंड्स के ख़िलाफ़ खेला। लेकिन 25 वनडे और 39 T20 अंतर्राष्ट्रीय (USA और वेस्टइंडीज़ के लिए मिलाकर) खेलने के बाद, 33 साल की उम्र में ऐसा लगता है कि वह रडार से गायब हो गए हैं।
अफ़्रीकी खिलाड़ियों ने भी पाला बदला है
डैनियल जैकील ने 2019 में ज़िम्बाब्वे के लिए दो T20 मैच खेले, उसके बाद मलावी चले गए, जहां उन्होंने 39 मैच खेले हैं। वहीं ग्रेगरी स्ट्राइडम ने ज़िम्बाब्वे के लिए 12 वनडे मैच खेले, यह सभी मैच उन्होंने 2016 में खेले थे। इसके बाद वे केमैन आइलैंड्स चले गए, जहां उन्होंने 2019 में छह T20 मैच खेले।
और फिर कुछ और भी नामचीन नाम हैं, जैसे गैरी बैलेंस, जिन्होंने इंग्लैंड और ज़िम्बाब्वे के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला है - बिल्कुल केप्लर वेसल्स की तरह, जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ़्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला था। 40 वर्षीय रोलोफ़ वैन डर मर्वे, 2015 में साउथ अफ़्रीका से आने के बाद भी नीदरलैंड्स के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके 2026 के T20 विश्व कप में भी खेलने की संभावना है।
पीटर मूर ज़िम्बाब्वे से आयरलैंड चले गए, लेकिन दो देशों के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 17वें खिलाड़ी के रूप में रिटायर हुए, और आयरलैंड के लिए वनडे या T20 मैच नहीं खेले। जुआन 'रस्टी' थेरॉन, जो 2012 में साउथ अफ़्रीका से आयरलैंड आए और 2019 में USA के लिए खेलने के योग्य हुए, ने 2022 के बाद से कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। रिटायर्ड क्रिकेटरों के सर्किट में जाने से पहले, उन्हें आख़िरी बार 2023 मेजर लीग क्रिकेट में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में देखा गया था।
द इटैलियन जॉब
आमतौर पर इटली की टीम के चयन की ख़बर बाकी क्रिकेट जगत का ध्यान आकर्षित नहीं करती, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज़ जो बर्न्स ने अपनी मां की विरासत के कारण अपनी निष्ठा बदली और उन्हें इटली का कप्तान बनाया गया, तब यह चर्चा का केंद्र ज़रूर बनी।
बर्न्स इटली के लिए खेलने वाले पहले दोहरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं थे - बल्कि इंग्लैंड के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ जेड डर्नबैक थे, जिन्होंने 2019 में इटली के लिए खेला था। हालांकि उन्होंने अक्तूबर 2021 के बाद से इटली के लिए नहीं खेला है।
इंग्लैंड-आयरलैंड में फेरबदल
ओएन मॉर्गन और तेज़ गेंदबाज़ बॉयड रैंकिन आयरलैंड के पूर्ण सदस्य बनने से काफ़ी पहले ही आयरलैंड से इंग्लैंड चले गए थे, और एड जॉयस इंग्लैंड छोड़कर आयरलैंड के लिए खेलने चले गए।
इनमें से मॉर्गन सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी रहे और कप्तान के रूप में 2019 वनडे विश्व कप जीत उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। रैंकिन ने अपने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से ज़्यादातर आयरलैंड के लिए खेलने के बाद 2021 में संन्यास ले लिया। उन्होंने एक टेस्ट, सात वनडे और दो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया।
जॉयस ने अपना एकमात्र टेस्ट मैच आयरलैंड के लिए खेला, लेकिन अलग-अलग देशों के लिए लगातार वनडे विश्व कप खेलने के कारण वे ख़ासे चर्चित रहे। उन्होंने आयरलैंड को 2007 के संस्करण के लिए क्वालीफ़ाई करने में मदद की, लेकिन टूर्नामेंट इंग्लैंड के लिए खेला, और फिर 2011 के टूर्नामेंट के लिए आयरलैंड वापस आ गए।
न्यूज़ीलैंड से न्यूज़ीलैंड तक
टॉम ब्रूस अगस्त 2025 में न्यूज़ीलैंड से स्कॉटलैंड जाने वाले नवीनतम खिलाड़ी बन गए हैं, और वर्तमान में कनाडा में विश्व कप लीग 2 मैचों में अपनी नई टीम के लिए खेल रहे हैं।वह इस यात्रा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं।
कोरी एंडरसन शायद सबसे बड़ा नाम हैं। 2013 से 2017 तक उनका टेस्ट और वनडे करियर पूरी तरह से न्यूज़ीलैंड के लिए समर्पित रहा - दोनों प्रारूपों में उन्होंने क्रमशः 13 और 49 मैच खेले। उनके 42 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच और भी विविध रहे हैं: 31 न्यूज़ीलैंड के लिए, और पिछले 11 USA के लिए।
मार्क चैपमैन हॉन्ग कॉन्ग से न्यूज़ीलैंड गए। अब 31 वर्षीय चैपमैन का जन्म हॉन्ग कॉन्ग में हुआ था और उन्होंने 2014 से 2016 तक हॉन्ग कॉन्ग के लिए खेला, उसके बाद वे पूर्णकालिक रूप से न्यूज़ीलैंड चले गए। पिछले कुछ वर्षों से वे न्यूज़ीलैंड के लिए, खासकर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, नियमित रूप से खेलते रहे हैं।
माइकल रिप्पन ने अपने सभी नौ वनडे नीदरलैंड्स के लिए खेले, लेकिन 2022 में न्यूज़ीलैंड जाने के बाद उन्होंने न्यूज़ीलैंड के लिए (19 में से) एक T20I खेला है।
ल्यूक रोंची ने 2008-09 में ऑस्ट्रेलिया के लिए और फिर 2013 से 2017 तक न्यूज़ीलैंड के लिए खेला। वे लगभग दो दशकों में दो पूर्ण सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी बने, इससे पहले वेसल्स ऐसा करने वाले खिलाड़ी थे। रोंची ने अपने सभी चार टेस्ट न्यूज़ीलैंड के लिए, अपने 85 वनडे में से चार ऑस्ट्रेलिया के लिए और बाकी न्यूज़ीलैंड के लिए, और अपने 33 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में से तीन ऑस्ट्रेलिया के लिए और बाकी न्यूज़ीलैंड के लिए खेले।
डर्क नैन्स, गेरेंट जोन्स और अन्य
डर्क नैन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना एकमात्र वनडे मैच स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ 2009 में खेला था। दो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बाद, वह नीदरलैंड्स से ऑस्ट्रेलिया आए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 15 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, लेकिन उन्हें विशेष तौर पर फ़्रैंचाइज़ी T20 क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के लिए ज़्यादा जाना जाता है।
गेरेंट जोन्स, जिन्हें 2005 की ऐशेज़ में एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड को जीत दिलाने वाले कैच के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, ने इंग्लैंड के लिए 34 टेस्ट और दो T20 मैच खेले, लेकिन इंग्लैंड और पापुआ न्यू गिनी दोनों के लिए वनडे मैच खेले - इंग्लैंड के लिए 49 और पापुआ न्यू गिनी के लिए दो।
कुछ अन्य आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इज़ातुल्लाह दौलतज़ई (अफ़ग़ानिस्तान और जर्मनी), अमजद ख़ान (इंग्लैंड और डेनमार्क), ज़ेवियर मार्शल (वेस्टइंडीज़ और USA) और रयान कैंपबेल (ऑस्ट्रेलिया और हॉन्ग कॉन्ग) हैं।