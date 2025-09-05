एक से अधिक देशों के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों की बढ़ती सूची में टेलर शामिल हुए

नई सहस्राब्दी में कम से कम एक पूर्ण सदस्य टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों में से, केवल 18 पुरुष क्रिकेटरों के नाम ही ऐसे दर्ज हैं, जिन्होंने 1999 में गेविन हैमिल्टन (स्कॉटलैंड और इंग्लैंड) से पहले दो देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला हो। तब से हैमिल्टन को छोड़कर, जो स्कॉटलैंड वापस चले गए और 2000 के दशक तक खेले, ऐसे 25 खिलाड़ी हो चुके हैं।

T20 सितारों को नए घर मिले

डेविड वीज़ा का साउथ अफ़्रीका के साथ एक गेंदबाज़ी ऑलराउंडर के रूप में करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने नामीबिया जाने से पहले उनके लिए साउथ अफ़्रीका के लिए छह वनडे और 20 T20 मैच खेले, जहां वे एक स्टार खिलाड़ी रहे हैं। 2021 में टीम में शामिल होने के बाद से, उन्होंने अपनी नई टीम के लिए नौ वनडे और 34 T20 मैच खेले हैं और डेविड की तरह, फ़्रैंचाइज़ी-लीग सर्किट में लोकप्रिय हैं।

Tim David फ़्रैंचाइज़ी लीग क्रिकेट में लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं • Getty Images

ऐसे ही एक और क्रिकेटर हैं हेडन वॉल्श , जो नवंबर 2019 में वेस्टइंडीज़ के अगले बड़े शॉर्ट-फ़ॉर्मैट स्पिनर के रूप में उभरे, कुछ ही समय बाद उन्होंने USA के लिए सैंडीज़ पैरिश में कनाडा, बरमूडा और केमैन आइलैंड्स के ख़िलाफ़ खेला। लेकिन 25 वनडे और 39 T20 अंतर्राष्ट्रीय (USA और वेस्टइंडीज़ के लिए मिलाकर) खेलने के बाद, 33 साल की उम्र में ऐसा लगता है कि वह रडार से गायब हो गए हैं।

अफ़्रीकी खिलाड़ियों ने भी पाला बदला है

Joe Burns इटली के नए कप्तान हैं • International Cricket Council

द इटैलियन जॉब

आमतौर पर इटली की टीम के चयन की ख़बर बाकी क्रिकेट जगत का ध्यान आकर्षित नहीं करती, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज़ जो बर्न्स ने अपनी मां की विरासत के कारण अपनी निष्ठा बदली और उन्हें इटली का कप्तान बनाया गया, तब यह चर्चा का केंद्र ज़रूर बनी।

इंग्लैंड-आयरलैंड में फेरबदल

इनमें से मॉर्गन सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी रहे और कप्तान के रूप में 2019 वनडे विश्व कप जीत उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। रैंकिन ने अपने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से ज़्यादातर आयरलैंड के लिए खेलने के बाद 2021 में संन्यास ले लिया। उन्होंने एक टेस्ट, सात वनडे और दो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया।

जॉयस ने अपना एकमात्र टेस्ट मैच आयरलैंड के लिए खेला, लेकिन अलग-अलग देशों के लिए लगातार वनडे विश्व कप खेलने के कारण वे ख़ासे चर्चित रहे। उन्होंने आयरलैंड को 2007 के संस्करण के लिए क्वालीफ़ाई करने में मदद की, लेकिन टूर्नामेंट इंग्लैंड के लिए खेला, और फिर 2011 के टूर्नामेंट के लिए आयरलैंड वापस आ गए।

Ross Taylor न्यूज़ीलैंड छोड़कर किसी अन्य देश के लिए खेलने वाले सबसे हालिया क्रिकेटर बनेंगे • AFP

न्यूज़ीलैंड से न्यूज़ीलैंड तक

टॉम ब्रूस अगस्त 2025 में न्यूज़ीलैंड से स्कॉटलैंड जाने वाले नवीनतम खिलाड़ी बन गए हैं, और वर्तमान में कनाडा में विश्व कप लीग 2 मैचों में अपनी नई टीम के लिए खेल रहे हैं।वह इस यात्रा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं।

कोरी एंडरसन शायद सबसे बड़ा नाम हैं। 2013 से 2017 तक उनका टेस्ट और वनडे करियर पूरी तरह से न्यूज़ीलैंड के लिए समर्पित रहा - दोनों प्रारूपों में उन्होंने क्रमशः 13 और 49 मैच खेले। उनके 42 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच और भी विविध रहे हैं: 31 न्यूज़ीलैंड के लिए, और पिछले 11 USA के लिए।

मार्क चैपमैन हॉन्ग कॉन्ग से न्यूज़ीलैंड गए। अब 31 वर्षीय चैपमैन का जन्म हॉन्ग कॉन्ग में हुआ था और उन्होंने 2014 से 2016 तक हॉन्ग कॉन्ग के लिए खेला, उसके बाद वे पूर्णकालिक रूप से न्यूज़ीलैंड चले गए। पिछले कुछ वर्षों से वे न्यूज़ीलैंड के लिए, खासकर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, नियमित रूप से खेलते रहे हैं।

ल्यूक रोंची ने 2008-09 में ऑस्ट्रेलिया के लिए और फिर 2013 से 2017 तक न्यूज़ीलैंड के लिए खेला। वे लगभग दो दशकों में दो पूर्ण सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी बने, इससे पहले वेसल्स ऐसा करने वाले खिलाड़ी थे। रोंची ने अपने सभी चार टेस्ट न्यूज़ीलैंड के लिए, अपने 85 वनडे में से चार ऑस्ट्रेलिया के लिए और बाकी न्यूज़ीलैंड के लिए, और अपने 33 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में से तीन ऑस्ट्रेलिया के लिए और बाकी न्यूज़ीलैंड के लिए खेले।

Geraint Jones ने इंग्लैंड के बाद पापुआ न्यू गिनी का प्रतिनिधित्व किया • PA Photos

डर्क नैन्स, गेरेंट जोन्स और अन्य