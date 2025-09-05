रॉस टेलर ने ली संन्यास से वापसी, समोआ के लिए खेलेंगे T20 विश्व कप क्वालिफ़ायर टूर्नामेंट

41-वर्षीय मध्य क्रम के बल्लेबाज़ टेलर आगामी ईस्ट एशिया-पैसिफ़िक टी20 विश्व कप 2026 के क्वालिफ़ायर टूर्नामेंट में समोआ का प्रतिनिधित्व करेंगे।

टेलर ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा, "अब यह आधिकारिक है। मुझे गर्व है कि मैं क्रिकेट में नीली जर्सी पहनकर समोआ का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं। यह ना सिर्फ़ मेरे पसंदीदा खेल में मेरी वापसी है, बल्कि अपनी विरासत, संस्कृति, गांव और परिवार का प्रतिनिधित्व करने का बड़ा सम्मान भी है। मैं इस अवसर के लिए उत्साहित हूं।"

टेलर को अपनी मां की विरासत के चलते समोआ का पासपोर्ट मिला हुआ है। वह अप्रैल 2022 में न्यूज़ीलैंड के लिए आख़िरी बार खेले थे। इससे उनका तीन साल का कूलिंग ऑफ़ पीरियड भी पूरा हो गया है और अब वह समोआ के लिए खेलने के पात्र हैं। उन्होंने 2006 से 2022 तक न्यूजीलैंड के लिए 112 टेस्ट, 236 वनडे और 102 T20I खेले हैं, जहां उन्होंने क्रमशः 7683, 8607 और 1909 रन बनाए हैं। वह न्यूजीलैंड के कुछ महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं।

