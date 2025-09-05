मैच (9)
ख़बरें

रॉस टेलर ने ली संन्यास से वापसी, समोआ के लिए खेलेंगे T20 विश्व कप क्वालिफ़ायर टूर्नामेंट

न्यूज़ीलैंड के इस बल्लेबाज़ की मां समोआ से हैं, जिसके कारण उन्हें वहां का पासपोर्ट मिला है

ESPNcricinfo स्टाफ़
05-Sep-2025 • 1 hr ago
Ross Taylor plays a scoop, New Zealand v Sri Lanka, Only T20I, Auckland, January 11, 2019

रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए 94 T20I पारियों में 1909 रन बनाए हैं  •  Getty Images

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर ने संन्यास से वापसी कर ली है। हालांकि अब वह न्यूज़ीलैंड नहीं बल्कि समोआ की तरफ़ से खेलते हुए दिखाई देंगे।
41-वर्षीय मध्य क्रम के बल्लेबाज़ टेलर आगामी ईस्ट एशिया-पैसिफ़िक टी20 विश्व कप 2026 के क्वालिफ़ायर टूर्नामेंट में समोआ का प्रतिनिधित्व करेंगे।
टेलर ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा, "अब यह आधिकारिक है। मुझे गर्व है कि मैं क्रिकेट में नीली जर्सी पहनकर समोआ का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं। यह ना सिर्फ़ मेरे पसंदीदा खेल में मेरी वापसी है, बल्कि अपनी विरासत, संस्कृति, गांव और परिवार का प्रतिनिधित्व करने का बड़ा सम्मान भी है। मैं इस अवसर के लिए उत्साहित हूं।"
टेलर को अपनी मां की विरासत के चलते समोआ का पासपोर्ट मिला हुआ है। वह अप्रैल 2022 में न्यूज़ीलैंड के लिए आख़िरी बार खेले थे। इससे उनका तीन साल का कूलिंग ऑफ़ पीरियड भी पूरा हो गया है और अब वह समोआ के लिए खेलने के पात्र हैं। उन्होंने 2006 से 2022 तक न्यूजीलैंड के लिए 112 टेस्ट, 236 वनडे और 102 T20I खेले हैं, जहां उन्होंने क्रमशः 7683, 8607 और 1909 रन बनाए हैं। वह न्यूजीलैंड के कुछ महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं।
वह न्यूजीलैंड के लिए T20I में पांचवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं, जबकि उन्होंने इस फ़ॉर्मैट में आख़िरी मैच नवंबर 2020 में खेला था।
टेलर ही नहीं समोआ के लिए न्यूज़ीलैंड से एक और बड़ा नाम भी शामिल हुआ है। 32 वर्षीय सीन सोलियाने न्यूज़ीलैंड में ऑकलैंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेला है। वह भी अब समोआ के लिए खेलते हुए दिखेंगे।
टेलर और सोलिया से उम्मीद है कि वे समोआ की बल्लेबाज़ी लाइन-अप को मजबूती देंगे, जिसमें डेरियस विसर जैसे बल्लेबाज़ भी शामिल हैं। विसर ने अगस्त 2024 में वानुआतु के ख़िलाफ़ एक मैच में एक ओवर में छह छक्के और तीन वाइड सहित कुल 39 रन लगाकर रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई थी।
Ross TaylorSean SoliaDarius VisserSamoaNew Zealand

