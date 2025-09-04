मैच (10)
पुलिस ने हैदर अली को आरोप मुक्त किया

पाकिस्तानी बल्लेबाज़ को पिछले महीने ब्रिटेन की ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बलात्कार के संदेह में गिरफ़्तार किया था

Danyal Rasool
दन्याल रसूल
04-Sep-2025 • 38 mins ago
Haider Ali looks on, Vitality Blast, Derbyshire Falcons vs Lancashire Lightning, Edgbaston, May 20, 2023

Haider Ali अब UK छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं  •  Getty Images

पिछले महीने बलात्कार के संदेह में ब्रिटेन की ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (GMP) द्वारा गिरफ़्तार किए गए पाकिस्तानी बल्लेबाज़ हैदर अली को आरोप मुक्त कर दिया गया है। गिरफ़्तारी के बाद हैदर को ज़मानत मिल गई थी, हालांकि वह अब UK छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
GMP ने ESPNcricinfo को बताया, "हम इस तरह के आरोपों को हमेशा गंभीरतापूर्वक लेते हैं और हम इस घटना का मूल्यांकन करेंगे। सभी उपलब्ध साक्ष्यों की व्यापक समीक्षा के बाद फ़िलहाल जांच बंद कर दी गई है। अगर आगे कोई और सूचना सामने आती है तो हम मामले की फिर से उचित समीक्षा करेंगे।"
24 वर्षीय हैदर, शाहीन्स (पाकिस्तान ए टीम) के UK दौरे का हिस्सा थे और बेकेनहैम एंड होव में सिलेक्ट XI के ख़िलाफ़ मैच खेल रहे थे। 3 अगस्त को एक मैच के दौरान GMP अधिकारी बेकेनहैम के मैदान पर पहुंचे, जहां हैदर को मैच के दौरान गिरफ़्तार कर लिया गया। उस समय GMP के एक बयान के अनुसार, गिरफ़्तारी का कारण बनने वाला कथित अपराध 23 जुलाई को मैनचेस्टर में हुआ था, जो शाहीन्स के पहले टूर गेम के एक दिन बाद हुआ था, जिसमें हैदर ने खेला था। उस समय हैदर को ज़मानत मिल गई थी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ESPNcricinfo को पुष्टि की है कि हैदर के ख़िलाफ़ आरोप हटा दिए गए हैं। उनकी गिरफ़्तारी के समय PCB ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह "आवश्यकता पड़ने पर अपनी आचार संहिता के तहत उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है"।
ESPNcricinfo को पता चला है कि हैदर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने या न करने का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और PCB फ़ैसला लेने से पहले खिलाड़ी के पाकिस्तान लौटने का इंतज़ार कर रहा है।
हैदर ने पाकिस्तान के लिए दो वनडे और 35 T20 मैच खेले हैं। शुरुआत में उन्हें एक विध्वंसक पावर हिटर के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2020 में पेशावर ज़ल्मी के साथ PSL में उनके शानदार प्रदर्शन ने उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया, जहां उन्होंने 157.23 के स्ट्राइक रेट से 239 रन बनाए। उसी वर्ष बाद में उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया और उनका अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण मैनचेस्टर में एक T20 मैच में हुआ, जहां उन्होंने 33 गेंदों में 54 रन बनाए और पाकिस्तान ने पांच रन से जीत हासिल की।
तब से उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है और वह बार-बार पाकिस्तानी टीम में आते-जाते रहे हैं। हालांकि उनकी प्रतिभा और विस्फोटक अंदाज़ ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम में शामिल होने की रेस में बनाए रखा है और शाहीन के मौजूदा दौरे को एक ऐसे खिलाड़ी को फिर से टीम में शामिल करने के अवसर के रूप में देखा गया, जिसकी बल्लेबाज़ी शैली उस शैली के अनुरूप है, जिसे पाकिस्तान अपनाना चाहता है।
दन्याल रसूल ESPNcricinfo के पाकिस्तान के संवाददाता हैं। @Danny61000

