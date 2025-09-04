पुलिस ने हैदर अली को आरोप मुक्त किया

GMP ने ESPNcricinfo को बताया, "हम इस तरह के आरोपों को हमेशा गंभीरतापूर्वक लेते हैं और हम इस घटना का मूल्यांकन करेंगे। सभी उपलब्ध साक्ष्यों की व्यापक समीक्षा के बाद फ़िलहाल जांच बंद कर दी गई है। अगर आगे कोई और सूचना सामने आती है तो हम मामले की फिर से उचित समीक्षा करेंगे।"

24 वर्षीय हैदर, शाहीन्स (पाकिस्तान ए टीम) के UK दौरे का हिस्सा थे और बेकेनहैम एंड होव में सिलेक्ट XI के ख़िलाफ़ मैच खेल रहे थे। 3 अगस्त को एक मैच के दौरान GMP अधिकारी बेकेनहैम के मैदान पर पहुंचे, जहां हैदर को मैच के दौरान गिरफ़्तार कर लिया गया। उस समय GMP के एक बयान के अनुसार, गिरफ़्तारी का कारण बनने वाला कथित अपराध 23 जुलाई को मैनचेस्टर में हुआ था, जो शाहीन्स के पहले टूर गेम के एक दिन बाद हुआ था, जिसमें हैदर ने खेला था। उस समय हैदर को ज़मानत मिल गई थी।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ESPNcricinfo को पुष्टि की है कि हैदर के ख़िलाफ़ आरोप हटा दिए गए हैं। उनकी गिरफ़्तारी के समय PCB ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह "आवश्यकता पड़ने पर अपनी आचार संहिता के तहत उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है"।

ESPNcricinfo को पता चला है कि हैदर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने या न करने का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और PCB फ़ैसला लेने से पहले खिलाड़ी के पाकिस्तान लौटने का इंतज़ार कर रहा है।

हैदर ने पाकिस्तान के लिए दो वनडे और 35 T20 मैच खेले हैं। शुरुआत में उन्हें एक विध्वंसक पावर हिटर के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2020 में पेशावर ज़ल्मी के साथ PSL में उनके शानदार प्रदर्शन ने उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया, जहां उन्होंने 157.23 के स्ट्राइक रेट से 239 रन बनाए। उसी वर्ष बाद में उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया और उनका अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण मैनचेस्टर में एक T20 मैच में हुआ, जहां उन्होंने 33 गेंदों में 54 रन बनाए और पाकिस्तान ने पांच रन से जीत हासिल की।