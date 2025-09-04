मैच (10)
ख़बरें

नए GST प्रावधान से महंगे होंगे IPL टिकट

हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मैचों के टिकट सस्ते हो सकते हैं

Sidharth Monga
सिद्धार्थ मोंगा
04-Sep-2025 • 1 hr ago
Fireworks go off at the Narendra Modi Stadium as Australia won the World Cup, India vs Australia, Men's ODI World Cup final, Ahmedabad, November 19, 2023

IPL अब भारत के सबसे बड़े GST ब्रैकेट में शामिल है  •  Associated Press

मैदान में जाकर IPL देखना अब और महंगा हो गया है क्योंकि भारत सरकार ने IPL टिकटों पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 28 फ़ीसदी से बढ़ाकर 40 फ़ीसदी करने का फ़ैसला किया है। एक हज़ार रुपए के बेस प्राइस वाले टिकट का GST के साथ अंतिम दाम अब 1280 से बढ़कर 1400 रुपए हो जाएगा। इस बढ़ोतरी के साथ IPL अब GST के सबसे बड़े ब्रैकेट में आ गया है जिसमें कसिनो, रेस क्लब या कोई भी ऐसी जगह जहां कसिनो या रेस क्लब होते हैं, शामिल हैं।
हालांकि देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने जाने वालों के लिए राहत की संभावना है। इन मैचों के टिकटों पर IPL टिकटों के समान ही 28% GST लगता था, लेकिन अब यह स्लैब हटा दिया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के सर्कुलर में, कर की दर में बदलाव की जानकारी देते हुए, केवल "IPL जैसे खेल आयोजनों" का ही ज़िक्र है। वित्तीय और व्यावसायिक प्रकाशनों ने इसका अर्थ यह निकाला है कि अन्य क्रिकेट मैच अब अन्य "मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों" की श्रेणी में आ सकते हैं।
अभी तक अन्य मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों के 500 रुपये से अधिक मूल्य के टिकटों पर 18% GST लगता आया है। 500 रुपए से कम मूल्य के टिकट GST से मुक्त हैं। इसलिए निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मैचों और राज्य द्वारा संचालित अन्य लीगों के टिकट सस्ते हो सकते हैं। वर्तमान में यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट का बेस प्राइस 1000 रुपए है, तो करों को शामिल करने के बाद इसकी क़ीमत 1280 रुपए हो जाती है। इस नए बदलाव के साथ यही क़ीमत घटकर 1180 रुपए रह जाएगी।
यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होंगे, जो भारत में होने वाले अगले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजन, महिला विश्व कप के शुरू होने से एक हफ़्ता पहले है। इस आयोजन के टिकटों की बिक्री अभी शुरू नहीं हुई है। टूर्नामेंट के उद्घाटन से ठीक एक महीने पहले 30 अगस्त को ICC ने प्रशंसकों से "अपनी रुचि दर्ज कराने" के लिए कहा था ताकि "यह सुनिश्चित हो सके कि आपको नवीनतम समाचार और टिकट संबंधी जानकारी सीधे आपके इनबॉक्स में सबसे पहले मिले।"
IndiaICC Women's World CupIndian Premier League

सिद्धार्थ मोंगा ESPNcricinfo के वरिष्ठ लेखक हैं।

