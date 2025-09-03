साईराज पाटिल - छक्के जड़ने वाला मुंबई का गेंदबाज़ी ऑलराउंडर

2025 टी20 मुंबई लीग में, पाटिल ने ईगल ठाणे स्ट्राइकर्स के लिए छह पारियों में 150 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 233 रन बनाए और 7.35 की इकॉनमी रेट से सात विकेट भी लिए। भारत भर में लीगों के तेज़ी से बढ़ने के बावजूद, ऐसे ऑलराउंडर जो बाउंड्री पार कर सकें और गेंदबाज़ी भी कर सकें, अभी भी दुर्लभ हैं, यही वजह है कि IPL 2026 की नीलामी से पहले पाटिल ने स्काउट्स की दिलचस्पी बढ़ा दी है।

पाटिल कुछ समय से मुंबई में स्थानीय और कॉर्पोरेट टूर्नामेंटों में दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन हाल ही में फिर से शुरू की गई राज्य लीग में मिली सफलता इस बात का प्रमाण है कि वह उच्च स्तर पर भी यह काम कर सकते हैं।

पाटिल ने चेन्नई में प्री-सीज़न बुची बाबू टूर्नामेंट के दौरान ESPNcricinfo से कहा, "मुंबई T20 लीग मेरे लिए बहुत अच्छी रही और मैं हर चीज़ के लिए आभारी हूं। मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बहुत अच्छी तैयारी की थी और पिछले दो सालों से मुंबई क्रिकेट में मेरा दबदबा रहा है। मैं विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी और सैयद मुश्ताक़ अली T20 टूर्नामेंट के लिए मुंबई की सीमित ओवरों की टीम का हिस्सा था, लेकिन मुझे मौके़ नहीं मिल रहे थे।"

"पिछले दो सीज़न मैं बाहर बैठा था... लेकिन बाहर बैठकर मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलीं। मैंने हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत धैर्य, दृढ़ता और दृढ़ता विकसित की और जब मैं मुंबई क्रिकेट में खेल रहा था, तो मेरे अंदर हर मैच में रन बनाने और सभी ग्रुपों में हावी होने की भूख थी।"

पाटिल के T20 खेल का सबसे ख़ास पहलू उनकी छक्के मारने की क्षमता है। उन्होंने T20 मुंबई लीग में छह पारियों में 16 छक्के लगाए। हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की अपनी क्षमता के कारण, वह यॉर्कर और नीची फुल टॉस गेंदों पर भी छक्के लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी छक्के मारने की क्षमता स्वाभाविक नहीं थी और उन्होंने इसका कारण अपने बचपन के कोच भरत चंबरे के साथ घंटों की ट्रेनिंग और रेंज-हिटिंग को बताया।

पाटिल ने कहा, "मैं अपने कोच के साथ मिलकर रोज़ाना 500-1000 छक्के लगाता हूं और इससे मुझे अब मदद मिल रही है। बचपन में मुझमें ज़्यादा ताक़त और शक्ति नहीं थी, लेकिन अच्छी कोचिंग, डाइट और ट्रेनिंग से मैंने इसे बढ़ाया है। अब भी, जब मैं अभ्यास सत्र में जाता हूं, तो मैं लगभग 50-200 छक्के लगाने की कोशिश करता हूं और हर दिन बेहतर होने की कोशिश करता हूं।"

गेंदबाज़ी में पाटिल 130 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ लेंथ पर हिट करने में सक्षम हैं और उनके पास कुछ स्लो कटर गेंदें भी हैं। वह अपनी विविधता और कौशल को निखारने के लिए मुंबई और भारत के पूर्व गेंदबाज़ों धवल कुलकर्णी और साईराज बहुतुले के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

पाटिल ने कहा, "मैं 130-132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदबाज़ी कर रहा हूं और धवल कुलकर्णी और साईराज बहुतुले मेरे गेंदबाज़ी गुरु रहे हैं। मुझे गेंद और बल्ले, दोनों से योगदान देने में मज़ा आता है। मुंबई T20 लीग में हमारा कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त था। [गेंदबाज़ी] का भार संभालना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मेरे प्रशिक्षकों और एस एंड सी [स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच] का शुक्रिया जिन्होंने मुझे अच्छी तरह से संभाला।"

पाटिल को अपने एक हरफनमौला प्रदर्शन को हमेशा याद करते हैं। जब जून में वानखेड़े स्टेडियम में सोबो मुंबई फाल्कन्स के ख़‍िलाफ़ चौथे नंबर पर 37 गेंदों पर 61 रन बनाए थे और चार विकेट लिए थे। 10 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाज़ी करने आए पाटिल ने स्ट्राइकर्स का स्कोर 10 रन पर 3 विकेट तक गिरते देखा, लेकिन उन्होंने चौकों से भरा अर्धशतक जड़कर पलटवार किया। इसके बाद उन्होंने गेंदबाज़ी में भी कमाल दिखाया, जिसका सबसे ख़ास पल श्रेयस अय्यर को 98 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से कटर से आउट करना रहा, जबकि उनकी टीम 151 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव कर रही थी।

पाटिल ने याद करते हुए कहा, "सोमवार को मुंबई फाल्कन्स के ख़‍िलाफ़ मैच खास था क्योंकि हम शुरुआत में ही तीन विकेट गंवा चुके थे। मैंने बल्ले से दबदबा बनाया और श्रेयस का विकेट लेना खास था। इसलिए दबाव की स्थिति में रन बनाना और विकेट लेना, मुझे लगा कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था।"

पाटिल पालघर के रहने वाले हैं, जहां उनके पिता बिपिन पालघर दहानु तालुका स्पोर्ट्स एसोसिएशन नामक एक क्लब चलाते हैं, जिसने शार्दुल ठाकुर, हार्दिक तमोरे और सिल्वेस्टर डिसूजा जैसे खिलाड़ियों को मंच प्रदान किया है। वह हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक्स को अपना आदर्श मानते हैं और मुंबई के उन साथियों से विचारों का आदान-प्रदान करते रहते हैं, जिन्होंने शीर्ष स्तर पर सफलता हासिल की है।

उन्‍होंने कहा, "सूर्या [सूर्यकुमार यादव] भाई, शार्दुल भाई और श्रेयस के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है। सरफ़राज़ [ख़ान] और पृथ्वी [शॉ] भी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं उनसे सीखता हूं। इसलिए वे मुझे बहुत कुछ बताते हैं कि मुझे खेल में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मैं कैसे खुद को और निखार सकता हूं।"

Sairaj Patil T20 मुंबई लीग में इस बार प्‍लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट रहे • T20 Mumbai League

पाटिल को IPL के कुछ बड़े नामों में शामिल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2022 में यूके दौरे के दौरान उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ खेला था और तब से कई फ़्रैंचाइज़ी के कैंप का हिस्सा रहे हैं, जिनमें हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स का कैंप भी शामिल है।

उन्होंने कहा, "हां, जब आप भारत जैसे देश में खेलते हैं, तो हर कोई IPL और अंततः देश के लिए खेलने की ख्वाहिश रखता है। इसलिए बाक़ी सभी की तरह, मैं भी किसी भी फ़्रैंचाइज़ी का हिस्सा बनना और टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाना चाहूंगा।"

पाटिल ने 2019 में टी20 मुंबई लीग के दूसरे सीजन में अपनी बड़ी पारियों से प्रभावशाली प्रदर्शन किया था और अब, अधिक अनुभव और अनुभव के साथ, उनका मानना ​​है कि वह दबाव से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं।

पाटिल ने कहा, "हां, ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने से अनुभव बढ़ता है। 2019 में, जब हमने [नॉर्थ मुंबई पैंथर्स] टी20 मुंबई लीग जीती थी, तो मैं सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी था, लेकिन इस साल मैंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पिछले अनुभवों से मुझे बल्ले और गेंद दोनों से सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रेरणा मिली। मैंने इस सीज़न में ऐसा किया, इसलिए मुझे खु़शी है। मैं सभी प्रारूपों में यही करना चाहता हूं - चाहे वह लाल गेंद हो, सफ़ेद गेंद हो, और जहां भी खेलूं, इसे दोहराना चाहता हूँ।"