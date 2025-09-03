एन श्रीनिवासन और रूपा गुरुनाथ का CSK के निदेशक मंडल में शामिल होना लगभग तय
ऐसा पहली बार है कि वह पहली बार CSKCL के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं
CSK फ़्रेचाइजी के निदेशकमंड में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एन श्रीनिवासन और उनकी बेटी रूपा गुरुनाथ को चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड (CSKCL) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस कंपनी के पास IPL में CSK फ़्रैंचाइज़ी का मालिकाना हक़ है।
CSKCL बोर्ड ने इस फ़ैसले पर हामी भर दी है, लेकिन 27 सितंबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक में फ़ैसली पर आख़िरी मुहर लग जाएगी। 80 वर्षीय श्रीनिवासन पिछले कई सालों से प्रभावी रूप से रिटायर हैं और सार्वजनिक रूप से काफ़ी कम ही दिखाई देते हैं। वहीं रूपा गुरुनाथ इस पूरे व्यवसाय का संभालने का काम करती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्हें CSKCL के निदेशक मंडल में नामित किया गया है। गुरुनाथ पूर्णकालिक निदेशक होंगी। काशी विश्वनाथन का नाम भी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बोर्ड में शामिल हैं।
पूर्व BCCI सचिव संजय पटेल, आर श्रीनिवासन, राकेश सिंह, पीएल सुब्रमण्यम, वी मणिक्कम और ई जयश्री बोर्ड में अन्य निदेशकों के रूप में शामिल हैं।
विश्वनाथन ने PTI से कहा, "यह CSK के लिए एक बहुत बड़े वरदान की तरह है। वह हमारे लिए सबसे अच्छे प्रशासक रहे हैं और मैं बहुत खु़श हूं कि वह CSK में वापस आ गए हैं। वह केवल सलाहकार की भूमिका में होंगे क्योंकि वह ज़्यादा यात्रा नहीं करते, लेकिन हम उनके संपर्क में रहेंगे।"
IPL 2025 में CSK का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा था। वे पहली बार अंक तालिका में सबसे नीचे रहे। उनकी टीम ने 14 में से केवल चार ही मैच जीते। सीज़न की शुरुआत में टीम का नेतृत्व ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे थे, लेकिन पांच मैचों के बाद वह चोटिल हो गए और फिर एमएस धोनी ने कप्तानी की।