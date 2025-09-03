एन श्रीनिवासन और रूपा गुरुनाथ का CSK के निदेशक मंडल में शामिल होना लगभग तय

CSKCL बोर्ड ने इस फ़ैसले पर हामी भर दी है, लेकिन 27 सितंबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक में फ़ैसली पर आख़िरी मुहर लग जाएगी। 80 वर्षीय श्रीनिवासन पिछले कई सालों से प्रभावी रूप से रिटायर हैं और सार्वजनिक रूप से काफ़ी कम ही दिखाई देते हैं। वहीं रूपा गुरुनाथ इस पूरे व्यवसाय का संभालने का काम करती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्हें CSKCL के निदेशक मंडल में नामित किया गया है। गुरुनाथ पूर्णकालिक निदेशक होंगी। काशी विश्वनाथन का नाम भी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बोर्ड में शामिल हैं।