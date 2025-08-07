पाकिस्तानी बल्लेबाज़ हैदर अली पर इंग्लैंड में दर्ज हुआ आपराधिक मामला

PCB ने एक बयान जारी कर कहा है कि उन्हें जांच के बारे में "जानकारी" दी गई है, और यह घटना पाकिस्तान शाहीन के हालिया यूनाइटेड किंगडम (UK) दौरे के दौरान हुई थी, जो सोमवार को समाप्त हुआ था। PCB ने पुष्टि की है कि वह हैदर को "इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके अधिकारों की रक्षा के लिए" कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है।

PCB के बयान में कहा गया है, "PCB को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस द्वारा क्रिकेटर हैदर अली से जुड़ी एक आपराधिक जांच के बारे में अवगत कराया गया है। यह जांच पाकिस्तान शाहीन के हालिया इंग्लैंड दौरे के दौरान हुई एक घटना से संबंधित है।"