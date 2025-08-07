पाकिस्तानी बल्लेबाज़ हैदर अली पर इंग्लैंड में दर्ज हुआ आपराधिक मामला
PCB ने हैदर अली के ऊपर तत्काल प्रभाव से अस्थायी निलंबन लगा दिया है
पाकिस्तानी बल्लेबाज़ हैदर अली पर ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (GMP) ने आपराधिक जांच शुरू कर दी है और जांच के नतीजे आने तक PCB ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। हालांकि अपराध की प्रकृति के बारे में कोई विवरण जारी नहीं किया गया है। ESPNcricinfo को मिली जानकारी के मुताबिक़ हैदर को फ़िलहाल हिरासत में नहीं लिया गया है लेकिन GMP उनसे पूछताछ कर रही है।
PCB ने एक बयान जारी कर कहा है कि उन्हें जांच के बारे में "जानकारी" दी गई है, और यह घटना पाकिस्तान शाहीन के हालिया यूनाइटेड किंगडम (UK) दौरे के दौरान हुई थी, जो सोमवार को समाप्त हुआ था। PCB ने पुष्टि की है कि वह हैदर को "इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके अधिकारों की रक्षा के लिए" कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है।
PCB के बयान में कहा गया है, "PCB को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस द्वारा क्रिकेटर हैदर अली से जुड़ी एक आपराधिक जांच के बारे में अवगत कराया गया है। यह जांच पाकिस्तान शाहीन के हालिया इंग्लैंड दौरे के दौरान हुई एक घटना से संबंधित है।"
"PCB, यूनाइटेड किंगडम की कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा सम्मान करता है और जांच को अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलने देने के महत्व को समझता है। PCB ने हैदर अली को तत्काल प्रभाव से, चल रही जांच के परिणाम आने तक, अस्थायी निलंबन के तहत रखने का निर्णय लिया है। कानूनी कार्रवाई पूरी होने और सभी तथ्य विधिवत स्थापित होने के बाद, PCB अपनी आचार संहिता के तहत, अगर आवश्यक हुआ तो उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।"
हैदर ने पाकिस्तान के लिए दो वनडे और 35 T20I खेला है, और वह फ़िलहाल इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान शाहीन के अनुभवी खिलाड़ी में से एक थे। उन्होंने इस दौरे पर सभी 50 ओवर वाले मैच खेले थे, साथ ही दो तीन दिवसीय मैच में भी वह प्लेइंग-XI में शामिल थे।
दन्याल रसूल ESPNcricinfo के पाकिस्तानी संवाददाता हैं। @Danny61000