क्या DC और MI करेगी अपने प्लेइंग XI में कोई बदलाव?
DC और MI के बीच होने वाले मैच की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र
WPL 2026 के पहले तीन मैचों में दो जीत हासिल करने के बाद मुंबई इंडियंस (MI) को पिछले दो मैचों में लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ़ दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अभी तक चार मैचों में सिर्फ़ एक जीत दर्ज़ की है और प्लेऑफ़ की दौड़ में बने रहने के लिए उनका अगला मैच जीतना ज़रूरी है। लीग का कारवां नवी मुंबई से अब वडोदरा पहुंचा चुका है और यहां दोनों टीम जीत के साथ टूर्नामेंट में वापसी करना चाहेगी।
टीम न्यूज़ और संभावित XI
DC ने पिछले मैच में लूसी हैमिल्टन को डेब्यू करवाया था क्योंकि उनकी प्रमुख ऑलराउंडर शिनेल हेनरी चोटिल थीं। अगर हेनरी वापसी नहीं करती हैं तो DC की टीम पिछले मैच की प्लेइंग XI के साथ ही उतर सकती है।
दिल्ली कैपिटल्स (संभावित): 1 शेफ़ाली वर्मा, 3 लिज़ेल ली (विकेटकीपर), 3 लॉरा वुलफ़ार्ट, 4 जेमिमाह रॉड्रिग्स (कप्तान), 5 मरीज़ान काप, 6 निकी प्रसाद, 7 स्नेह राणा, 8 मिन्नू मणि, 9 एन श्री चरणी, 10 नंदनी शर्मा, 11 लूसी हैमिल्टन
यूपी वॉरियर्ज़ के ख़िलाफ़ पिछले मैच MI ने दो बदलाव किए थे। हेली मैथ्यूज़ के कारण शबनिम इस्माइल को बाहर बैठना पड़ा था और पूनम खेमनार की जगह क्रांति रेड्डी को मौक़ा मिला था। विदेशी स्लॉट को देखते हुए इस मैच में भी इस्माइल प्लेइंग XI से बाहर ही रह सकती हैं। MI की विकेटकीपर बल्लेबाज़ जी कमालिनी चोट के चलते शेष WPL 2026 से बाहर हो गई हैं और उनकी जगह पर MI ने वैष्णवी शर्मा को दल में शामिल किया है। कमालिनी की अनुपस्थिति में राहिला फ़िरदौस ही MI में विकेटकीपिंग का विकल्प हैं।
मुंबई इंडियंस (संभावित): 1 राहिला फ़िरदौस (विकेटकीपर), 2 हेली मैथ्यूज़, 3 नैट सिवर-ब्रंट, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 अमनजोत कौर, 6 एमेलिया कर, 7 निकोला केरी, 8 एस सजना, 9 क्रांति रेड्डी, 10 संस्कृति गुप्ता, 11 त्रिवेणी वशिष्ठ
पिच और परिस्थितियां
वडोदरा में बड़े स्कोर वाले मुक़ाबला देखने को मिल सकता है और ऐसे में टॉस जीतकर दोनों कप्तान पहले गेंदबाज़ी का ही फ़ैसला ले सकती है। हालांकि इस सीज़न वडोदरा के पहले मैच में बाद में खेलने वाली टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद टीमें लक्ष्य का पीछा करने को ही देखेंगी।