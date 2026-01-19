क्या DC और MI करेगी अपने प्लेइंग XI में कोई बदलाव?

टीम न्यूज़ और संभावित XI

DC ने पिछले मैच में लूसी हैमिल्टन को डेब्यू करवाया था क्योंकि उनकी प्रमुख ऑलराउंडर शिनेल हेनरी चोटिल थीं। अगर हेनरी वापसी नहीं करती हैं तो DC की टीम पिछले मैच की प्लेइंग XI के साथ ही उतर सकती है।

दिल्ली कैपिटल्स (संभावित): 1 शेफ़ाली वर्मा, 3 लिज़ेल ली (विकेटकीपर), 3 लॉरा वुलफ़ार्ट, 4 जेमिमाह रॉड्रिग्स (कप्तान), 5 मरीज़ान काप, 6 निकी प्रसाद, 7 स्नेह राणा, 8 मिन्नू मणि, 9 एन श्री चरणी, 10 नंदनी शर्मा, 11 लूसी हैमिल्टन

मुंबई इंडियंस (संभावित): 1 राहिला फ़िरदौस (विकेटकीपर), 2 हेली मैथ्यूज़, 3 नैट सिवर-ब्रंट, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 अमनजोत कौर, 6 एमेलिया कर, 7 निकोला केरी, 8 एस सजना, 9 क्रांति रेड्डी, 10 संस्कृत‍ि गुप्ता, 11 त्रिवेणी वशिष्ठ

पिच और परिस्थितियां