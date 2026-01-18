लगातार चार जीत के बीच क्या RCB करेगी प्लेइंग XI में कोई बदलाव?

टीम न्यूज़ और संभावित XI

पिछले मैच में GG ने आयुषी सोनी की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज़ शिवानी सिंह को टीम में मौक़ा दिया था। इस मैच में वह पिछले ही मैच की प्लेइंग XI के साथ उतर सकती हैं।

गुजरात जायंट्स (संभावित): 1 बेथ मूनी (विकेटकीपर), 2 सोफ़ी डिवाइन, 3 शिवानी सिंह, 4 एश्ली गार्डनर (कप्तान), 5 जॉर्जिया वेयरहम, 6 कनिका अहूजा, 7 भारती फूलमाली, 8 काश्वी गौतम, 9 तनुजा कंवर, 10 राजेश्वरी गायकवाड़, 11 रेणुका सिंह

RCB ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ तीन बदलाव किए थे, जिसमें से एक बदलाव उन्हें अरुंधति रेड्डी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण करना पड़ा। पिछले मैच में प्लेइंग XI में आई जॉर्जिया वॉल और प्रेमा रावत टीम में बनी रह सकती हैं, वहीं अगर रेड्डी फ़िट रहती हैं तो वह सायली सातघरे की जगह टीम में आएंगी।

RCB (संभावित): 1 ग्रेस हैरिस, 2 स्मृति मांधना (कप्तान), 3 जॉर्जिया वॉल, 4 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 5 गौतमी नाइक, 6 राधा यादव, 7 नडीन डी क्लर्क, 8 अरुंधति रेड्डी/सायली सतघरे, 9 श्रेयंका पाटिल, 10 प्रेमा रावत, 11 लॉरेन बेल

