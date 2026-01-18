मैच (10)
ख़बरें

लगातार चार जीत के बीच क्या RCB करेगी प्लेइंग XI में कोई बदलाव?

GG और RCB के बीच होने वाले मैच की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र

Smriti Mandhana and Georgia Voll powered RCB's chase, Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru, WPL 2026, DY Patil Stadium, January 17, 2026

स्मृति मांधना ने पिछले मैच में शानदार पारी खेली थी  •  BCCI

WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बहुत ही शानदार शुरुआत की और पहले चार मैचों में लगातार चार जीत दर्ज़ की। नवी मुंबई लेग में अपराजेय रहने के बाद अब RCB की नज़रें वडोदरा में भी जीत से शुरुआत करने पर होगी। दूसरी तरफ़ पहले दो मैच में जीत के साथ शुरुआत करने वाली गुजरात जायंट्स (GG) को पिछले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें एक हार RCB के ख़िलाफ़ भी थी। GG भी जीत के साथ वापसी की उम्मीद में होगी। आइए एक नज़र डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर।
टीम न्यूज़ और संभावित XI
पिछले मैच में GG ने आयुषी सोनी की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज़ शिवानी सिंह को टीम में मौक़ा दिया था। इस मैच में वह पिछले ही मैच की प्लेइंग XI के साथ उतर सकती हैं।
गुजरात जायंट्स (संभावित): 1 बेथ मूनी (विकेटकीपर), 2 सोफ़ी डिवाइन, 3 शिवानी सिंह, 4 एश्ली गार्डनर (कप्तान), 5 जॉर्जिया वेयरहम, 6 कनिका अहूजा, 7 भारती फूलमाली, 8 काश्वी गौतम, 9 तनुजा कंवर, 10 राजेश्वरी गायकवाड़, 11 रेणुका सिंह
RCB ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ तीन बदलाव किए थे, जिसमें से एक बदलाव उन्हें अरुंधति रेड्डी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण करना पड़ा। पिछले मैच में प्लेइंग XI में आई जॉर्जिया वॉल और प्रेमा रावत टीम में बनी रह सकती हैं, वहीं अगर रेड्डी फ़िट रहती हैं तो वह सायली सातघरे की जगह टीम में आएंगी।
RCB (संभावित): 1 ग्रेस हैरिस, 2 स्मृति मांधना (कप्तान), 3 जॉर्जिया वॉल, 4 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 5 गौतमी नाइक, 6 राधा यादव, 7 नडीन डी क्लर्क, 8 अरुंधति रेड्डी/सायली सतघरे, 9 श्रेयंका पाटिल, 10 प्रेमा रावत, 11 लॉरेन बेल
पिच और परिस्थितियां
पिछली बार वडोदरा में जब इन दोनों टीमों का सामना हुआ था, तब 400 से ज़्यादा रन बने थे और RCB ने रोमांचक मुक़ाबले में GG को हराया था। हालांकि उसके बाद कोई भी टीम 200 का स्कोर नहीं बना सकी थी और पिछले साल पहली पारी का औसत स्कोर 156 ही रहा था। सभी टीमों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की थी। इस सीज़न वडोदरा के पहले मैच में भी कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला ही ले सकती हैं, क्योंकि दूसरी पारी में ओस का बड़ा योगदान हो सकता है।
Royal Challengers Bengaluru WomenGujarat Giants WomenRCB Women vs GG WomenWomen's Premier League

