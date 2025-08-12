बेंगलुरु पर मंडराया महिला वर्ल्ड कप के मुक़ाबलों की मेज़बानी गंवाने का ख़तरा

30 सितंबर को बेंगलुरु में ही टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच होना था और 3 अक्तूबर को साउथ अफ़्रीका बनाम इंग्लैंड, 26 अक्तूबर को भारत बनाम बांग्लादेश मुक़ाबला सहित 30 अक्तूबर को दूसरा सेमीफ़ाइनल भी यहीं खेला जाना था। वहींं 2 नवंबर को होने वाला फ़ाइनल भी संभवत: यहीं खेला जाना है।

अभी की स्थिति के अनुसार ग्रीनफ़ील्ड्स स्टेडियम 21 अगस्त से 7 सितंबर के बीच केरल क्रिकेट लीग (KCL) के दूसरे संस्करण की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) के पास एक वैकल्पिक योजना है जिसके तहत अगर उन्हें वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल जाती है तब ऐसी स्थिति में KCL के मुक़ाबलों को किसी अन्य जगह स्थानांतरित किया जा सकता है।

ICC के दिशानिर्देशों के अनुसार टूर्नामेंट से कम से कम एक महीने पहले आयोजकों को आयोजन स्थल सौंपना होता है, ऐसे में BCCI और ICC को एक हफ़्ते के भीतर कोई फ़ैसला लेना होगा क्योंकि तिरुवनंतपुरम को भी 25 और 27 सितंबर को होने वाले अभ्यास मैचों की मेज़बानी सौंपने की संभावना है।

KSCA को सोमवार तक मंज़ूरी नहीं मिली थी जैसा कि कमिश्नर के कार्यालय ने पुष्टि की है जबकि ICC ने मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह के ज़रिए टूर्नामेंट की 50 दिन की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। एसोसिएशन इस समय अपनी T20 प्रतियोगिता की मेज़बानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट को भी पिछले हफ़्ते बेंगलुरु से स्थानांतरित करना पड़ा था क्योंकि KSCA को बंद दरवाज़े के बीच टूर्नामेंट को आयोजित करने की अनुमति भी पुलिस से नहीं मिली थी।

माना जा रहा है कि KSCA कम क्षमता के साथ मेज़बानी करने का विकल्प तलाश रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि BCCI इसकी अनुमति देगा या नहीं क्योंकि पाकिस्तान के फ़ाइनल में न पहुंचने की स्थिति में चिन्नास्वामी को फ़ाइनल की मेज़बानी के लिए भी चुना गया है।

ESPNcricinfo ने KSCA के CEO शुभेंदु घोष से संपर्क करने की कोशिश की है लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है।