बेंगलुरु पर मंडराया महिला वर्ल्ड कप के मुक़ाबलों की मेज़बानी गंवाने का ख़तरा

बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका का मैच भी प्रस्तावित है

Shashank Kishore
शशांक किशोर
12-Aug-2025 • 4 hrs ago
M Chinnaswamy Stadium 4 जून को हुई भगदड़ के बाद से ही विवादों में है  •  Getty Images

महिला वनडे वर्ल्ड कप के चार मैचों की मेज़बानी करने से बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम वंचित रह सकता है। BCCI ने पुलिस की अनुमति लेने के लिए 10 अगस्त की समयसीमा निर्धारित की थी लेकिन कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को अभी तक अनुमति नही मिली है। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफ़ील्ड्स स्टेडियम को वैकल्पिक वेन्यू के तौर पर प्रस्तावित किया जा रहा है।
30 सितंबर को बेंगलुरु में ही टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच होना था और 3 अक्तूबर को साउथ अफ़्रीका बनाम इंग्लैंड, 26 अक्तूबर को भारत बनाम बांग्लादेश मुक़ाबला सहित 30 अक्तूबर को दूसरा सेमीफ़ाइनल भी यहीं खेला जाना था। वहींं 2 नवंबर को होने वाला फ़ाइनल भी संभवत: यहीं खेला जाना है।
अभी की स्थिति के अनुसार ग्रीनफ़ील्ड्स स्टेडियम 21 अगस्त से 7 सितंबर के बीच केरल क्रिकेट लीग (KCL) के दूसरे संस्करण की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) के पास एक वैकल्पिक योजना है जिसके तहत अगर उन्हें वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल जाती है तब ऐसी स्थिति में KCL के मुक़ाबलों को किसी अन्य जगह स्थानांतरित किया जा सकता है।
ICC के दिशानिर्देशों के अनुसार टूर्नामेंट से कम से कम एक महीने पहले आयोजकों को आयोजन स्थल सौंपना होता है, ऐसे में BCCI और ICC को एक हफ़्ते के भीतर कोई फ़ैसला लेना होगा क्योंकि तिरुवनंतपुरम को भी 25 और 27 सितंबर को होने वाले अभ्यास मैचों की मेज़बानी सौंपने की संभावना है।
KSCA को सोमवार तक मंज़ूरी नहीं मिली थी जैसा कि कमिश्नर के कार्यालय ने पुष्टि की है जबकि ICC ने मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह के ज़रिए टूर्नामेंट की 50 दिन की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। एसोसिएशन इस समय अपनी T20 प्रतियोगिता की मेज़बानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट को भी पिछले हफ़्ते बेंगलुरु से स्थानांतरित करना पड़ा था क्योंकि KSCA को बंद दरवाज़े के बीच टूर्नामेंट को आयोजित करने की अनुमति भी पुलिस से नहीं मिली थी।
माना जा रहा है कि KSCA कम क्षमता के साथ मेज़बानी करने का विकल्प तलाश रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि BCCI इसकी अनुमति देगा या नहीं क्योंकि पाकिस्तान के फ़ाइनल में न पहुंचने की स्थिति में चिन्नास्वामी को फ़ाइनल की मेज़बानी के लिए भी चुना गया है।
ESPNcricinfo ने KSCA के CEO शुभेंदु घोष से संपर्क करने की कोशिश की है लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है।
KSCA 4 जून से ही विवादों में है जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के IPL 2025 जीतने के बाद जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई एस जयराम ने नैतिक ज़िम्मेदारी का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था।
पिछले महीने के अंत में राज्य सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित माना था। जांच आयोग ने दृढ़ता के साथ इस बात की अनुशंसा की थी कि बड़े आयोजनों को ऐसी जगह स्थानांतरित किया जाए जो भीड़ को संभालने के लिए बेहतर हो।
यह अनिश्चितता उन टीमों की योजना बिगाड़ सकती है जो टूर्नामेंट से पहले शहर में अपना आधार बनाने और शहर के बाहरी इलाके अलूर में KSCA सुविधा सहित कई अन्य अभ्यास स्थलों पर प्रशिक्षण लेने की योजना बना रही थीं।
शशांक किशोर ESPNcricinfo के वरिष्ठ संवाददाता हैं।

