घरेलू सीज़न से पहले मनदीप सिंह ने त्रिपुरा को छोड़ा

मनदीप ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "पिछले सीज़न में मुझे खेलने का मौक़ा देने के लिए त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन का शुक्रिया। मैंने वहां अपने समय का बहुत लुत्‍फ़ लिया। मैदान के अंदर और बाहर कुछ बेहतरीन यादें बनीं। टीम को आगामी सीज़न के लिए शुभकामनाएं। अगले सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार है।"

मनदीप ने रणजी ट्रॉफ़ी में छह मैच, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में छह मैच और सैयद मुश्‍ताक़ अली ट्रॉफ़ी में 2024-25 सीज़न के दौरान सात मैच खेले थे।

त्रिपुरा सभी टूर्नामेंट में ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाया लेकिन मनदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया।

रणजी ट्रॉफ़ी में उन्होंने नाबाद 124 रन बनाए और पांच अर्धशतक लगाए, पिछले सीज़न में उन्होंने हर मैच में पचास रन का आंकड़ा पार किया। विजय हज़ारे ट्रॉफी में उन्होंने तीन अर्धशतक लगाए, जिसमें बंगाल के ख़‍िलाफ़ उनका सर्वोच्च स्कोर 94 रन था और सैयद मुश्ताक़ अली टी20 में उन्होंने दो अर्धशतक लगाए।

पंजाब के साथ 15 साल बिताने के बाद मनदीप त्रिपुरा में चले गए थे, जहां उन्होंने अपने पिछले सत्र में टीम को सैयद मुश्ताक़ अली ख़‍िताब दिलाया था, जिससे 30 साल का ट्रॉफ़ी सूखा ख़त्म हुआ था।