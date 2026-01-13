अय्यर: कोहली की पारी के बारे में जितना भी बोला जाए, कम है
भारतीय उपकप्तान ने कहा कि वह चोट के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में वापसी करके ख़ुश हैं
भारत के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली की जमकर तारीफ़ करते हुए कहा कि यह महान बल्लेबाज़ कई सालों से भारतीय टीम के लिए 'विश्वसनीयता और भरोसे' का प्रतीक बना हुआ है।
कोहली ने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पहले वनडे में 91 गेंदों पर 93 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी मदद से भारत ने 301 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए चार विकेट से जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली।
इस पारी के दौरान कोहली सबसे तेज़ 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने और अब वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ़ सचिन तेंदुलकर से पीछे दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं।
अय्यर ने मैच के बाद bcci.tv से बात करते हुए कहा, "हम उनकी पारी के बारे में जितना भी बोलें, कम है। हम कई सालों से ऐसा देखते आ रहे हैं और वह लगातार ऐसा करते आ रहे हैं। जिस तरह से वह स्ट्राइक बदलते हैं और गेंदबाज़ों पर दबाव बनाते हैं, वह सच में अपनी बातों पर खरे उतरते हैं।"
अय्यर ख़ुद इस मैच में चोट से लंबे समय बाद वापसी कर रहे थे और वह जीत के साथ सीरीज़ की शुरुआत करके बेहद खुश दिखे।
उन्होंने कहा, "सीरीज़ की शानदार शुरुआत हुई है। काफ़ी समय बाद टीम में वापसी करके अच्छा लग रहा है। इससे भी बढ़कर साथी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना एक शानदार एहसास था। मैं इसे काफ़ी मिस कर रहा था, लेकिन अब वापस आकर खुश हूं।"
तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा ने भी इस मैच में गेंद और बल्ले दोनों से प्रभावित किया। उन्होंने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज़ों डेवन कॉन्वे और हेनरी निकल्स को आउट किया और फिर निचले क्रम में आकर 23 गेंदों पर 29 रन का अहम योगदान भी दिया।
राणा ने प्रेस कॉन्फ़्रेस में कहा, "लगातार दो ओवरों में दो विकेट लेकर बेहतरीन महसूस हुआ। वहीं बल्लेबाज़ी का credit मेरे पिता को जाता है क्योंकि वह हमेशा कहते हैं कि ऑलराउंडर्स को भारतीय टीम में ज़्यादा मौक़े मिलते हैं। मैं अपना खेल इस तरह विकसित कर रहा हूं कि नंबर आठ पर आकर टीम के लिए 30 से 40 रनों का योगदान दे सकूं।"