अय्यर: कोहली की पारी के बारे में जितना भी बोला जाए, कम है

इस पारी के दौरान कोहली सबसे तेज़ 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने और अब वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ़ सचिन तेंदुलकर से पीछे दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं।

अय्यर ने मैच के बाद bcci.tv से बात करते हुए कहा, "हम उनकी पारी के बारे में जितना भी बोलें, कम है। हम कई सालों से ऐसा देखते आ रहे हैं और वह लगातार ऐसा करते आ रहे हैं। जिस तरह से वह स्ट्राइक बदलते हैं और गेंदबाज़ों पर दबाव बनाते हैं, वह सच में अपनी बातों पर खरे उतरते हैं।"

अय्यर ख़ुद इस मैच में चोट से लंबे समय बाद वापसी कर रहे थे और वह जीत के साथ सीरीज़ की शुरुआत करके बेहद खुश दिखे।

उन्होंने कहा, "सीरीज़ की शानदार शुरुआत हुई है। काफ़ी समय बाद टीम में वापसी करके अच्छा लग रहा है। इससे भी बढ़कर साथी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना एक शानदार एहसास था। मैं इसे काफ़ी मिस कर रहा था, लेकिन अब वापस आकर खुश हूं।"

तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा ने भी इस मैच में गेंद और बल्ले दोनों से प्रभावित किया। उन्होंने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज़ों डेवन कॉन्वे और हेनरी निकल्स को आउट किया और फिर निचले क्रम में आकर 23 गेंदों पर 29 रन का अहम योगदान भी दिया।