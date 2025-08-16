मैच (8)
TNPL स्टार 'रॉकेट रहेजा' की रणजी ट्रॉफ़ी और IPL खेलने की तैयारी

रहेजा ने काफ़ी बार IPL का ट्रायल भी दिया है और हर बार उन्होंने ट्रायल से सबक लेते हुए अपनी बल्लेबाज़ी को निखारने का प्रयास किया है

देवरायण मुथु
16-Aug-2025 • 2 hrs ago
Tushar Raheja swipes the ball over the leg side, Salem Spartans vs Idream Tiruppur Tamizhans, TNPL 2025, Salem, June 13, 2025

Tushar Raheja ने मध्य क्रम बल्लेबाज़ के रूप में TNPL की शुरुआत की थी  •  TNPL/TNCA

अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से वह तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में पिछले दो सीज़न से आर अश्विन और वरुण चक्रवर्ती सहित तमाम गेंदबाज़ों पर हावी रहे हैं। वह विकेटकीपिंग भी कर सकते हैं जो कि T20 क्रिकेट के लिहाज़ से उनके पास एक और बड़ी खूबी है। वह तमिलनाडु के लिए सफ़ेद गेंद क्रिकेट में भी नज़र आ चुके हैं और IPL के भी रड़ार पर हैं।
तुषार रहेजा से मिलिए जिन्हें TNPL सर्किट में 'रॉकेट रहेजा' के नाम से भी जाना जाता है। बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज़ रहेजा के तरकश में कई शॉट्स हैं। 24 वर्षीय बल्लेबाज़ ने तेज़ गेंदबाज़ी के साथ ही TNPL 2025 में अश्विन और वरुण के ख़िलाफ़ प्रभावी बल्लेबाज़ी की और उन्होंने तिरुप्पुर तमिज़हंस को पहला TNPL ख़िताब जिताने में अहम भूमिका अदा की। रहेजा के प्रदर्शन से उनके TNPL कप्तान आर साई किशोर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि विकेटकीपर बल्लेबाज़ IPL के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
IPL 2025 से पहले रहेजा ने काफ़ी ट्रायल दिए थे और एक ट्रायल उन्होंने लीग के बीच में भी दिया लेकिन वह IPL में अपनी जगह नहीं बना पाए। तमाम ट्रायल में मिले फ़ीडबैक को अमल में लाते हुए उन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी पर काम किया और TNPL के पिछले सीज़न में उन्होंने नौ पारियों में 61 की औसत और 185.55 के स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 488 रन बनाए, जिसमें फ़ाइनल में अश्विन की डिंडीगुल ड्रैगन्स के ख़िलाफ़ उनकी 77 रनों की पारी भी शामिल है।
रहेजा ने ESPNcricinfo से बात करते हुए कहा, "मुझे लगा कि मैंने दिल्ली में हुए ट्रायल में अच्छा किया था और फिर मुझे टूर्नामेंट के बीच में भी बुलाया गया। यह एक और अच्छा अनुभव था और इसने मुझे और बेहतर करने में मदद की। मैं प्रियांश आर्या जैसे खिलाड़ियों में शामिल था जिन्हें इस बार IPL खेलने का मौक़ा मिला। ऑक्शन के बाद मैंने उन खिलाड़ियों से ख़ुद की तुलना करना शुरू किया और यह समझने का प्रयास किया कि आख़िर वे क्या चीज़ सही कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूं।
ट्रायल में उन खिलाड़ियों को देखना और फिर घर जाकर उनके वीडियो देखने और फिर IPL में उन्हें खेलता देख मैंने काफ़ी कुछ सीखा। हेमंग बदानी, राहुल द्रविड़ और अन्य अनुभवी खिलाड़ियों से काफ़ी आत्मविश्वास मिलता है जिसे मैंने इस सीज़न जारी रखने का प्रयास किया।"
रहेजा के भीतर IPL को लेकर महत्वकांक्षाएं हैं लेकिन वह अभी बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं सैय्यद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि इसमें अच्छा प्रदर्शन करने से मैं एक क़दम और क़रीब पहुंच जाऊंगा। मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता हूं लेकिन जैसा कि इंसान की प्रवृत्ति होती है आप सोचने से छुटकारा नहीं पा सकते इसलिए अगर मैं यह कहूं कि मैं बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोच रहा हूं तो यह झूठ होगा।"
रहेजा मानते हैं कि जब उनकी उम्र छोटी थी तब वह भावनाओं में बह जाते थे लेकिन उनके कोच रेयमुन रॉय ने उन्हें भावनाओं को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद की है। रॉय भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर और बी साई सुदर्शन के साथ भी काम कर चुके हैं।
रहेजा कहते हैं, "रॉय ने मेरे इस पक्ष पर काफ़ी काम किया है ख़ासकर जब अपने धड़कनों को काबू करने की ज़रूरत होती है। जैसे जब एक दबाव वाला मैच खेल रहे होते हैं तो आपके मन में एक के बाद एक लगातार विचार तेज़ धड़कनों के चलते आते हैं तो इसलिए मैंने इस पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की है। हम ऑफ़ द फ़ील्ड काफ़ी क्वांटम ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करते हैं और इनमें कुछ ऐसी हैं जिन्हें मैं बल्लेबाज़ी के दौरान भी करते रहता हूं।"
रहेजा ने अपनी रेंज का भी विस्तार किया है और इसका श्रेय वह अपने निजी कोच टीवी रामकुमार को देते हैं। स्लॉग स्वीप उनका नैचुरल शॉट है लेकिन TNPL के इस सीज़न की शुरुआत से पहले उन्होंने सीधा खेलने पर काफ़ी काम किया।
रहेजा ने कहा, "मैंने कवर्स की ओर और ख़ासकर सीधा खेलने पर काफ़ी काम किया है। क्योंकि अगर आप सीधा खेलने में सक्षम हैं तो अन्य शॉट्स आप बैट स्विंग के बलबूते खेल ही लेंगे। लेकिन एक गेंदबाज़ और ख़ासकर स्पिनर के ख़िलाफ़ सबसे मुश्किल काम सीधा खेलना है। मैं उन्हें स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ़ के क्षेत्र में हिट करने की ओर देख रहा हूं।
"मैं पिछले तीन वर्षों से मिस्टर रामकुमार के साथ हूं और इस दौरान मैंने उनसे गेम के बारे में अपनी समझ को काफ़ी विकसीत किया है। मुझे लगता है कि पिछले साल से या उससे एक साल पहले से भी मैं पावरप्ले के बाद स्लो हो जाया करता था। मैंने इस पर काफ़ी सोचा कि कैसे मोमेंटम को बनाए रख सकता हूं। इसके लिए मैंने स्पिन के ख़िलाफ़ काफ़ी अभ्यास किया ताकि मुझे एक बेहतर बैट स्विंग मिल सके और लेंथ को बेहतर ढंग से पिक कर पाऊं।"
रहेजा जब छह वर्ष के थे तो वह एक टेनिस अकादमी से जुड़ गए थे लेकिन 2007 में एम एस धोनी की अगुवाई में भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतता देखने ने उनके ऊपर काफ़ी गहरा असर छोड़ा। रहेजा धोनी को अपना आदर्श मानते हैं और चेपॉक पर मैथ्यू हेडन की आक्रामक बल्लेबाज़ी उनके ज़ेहन में क़ैद है।
रहेजा ने कहा, "मैं हमेशा से ही धोनी का फ़ैन रहा हूं। मैथ्यू हेडन जब CSK के लिए खेला करते थे मैं तब चेपॉक पर मैच देखने जाया करता था। मैं यह देखकर काफ़ी प्रभावित होता था जिस तरह से वह तेज़ गेंदबाज़ों पर आक्रमण किया करते थे। मैं युवराज सिंह से भी काफ़ी प्रभावित था लेकिन मैंने शुरू से ही धोनी को ही अपना आदर्श माना है।"
रहेजा ने एक ओपनर के तौर पर शुरुआत नहीं की थी लेकिन तिरुप्पुर के कोच आर एक्स मुरली (जो कि RCB महिला के बल्लेबाज़ी कोच भी हैं) ने एक अभ्यास मैच के दौरान उन्हें बल्लेबाज़ी करते देखा और इसके बाद से रहेजा में बड़ा बदलाव आया।
रहेजा ने कहा, "मैं TNPL में कुछ सीज़न तक मध्य क्रम में बल्लेबाज़ी करता रहा और मैं उनसे कहता रहता : 'सर मुझे ओपनिंग में भी एक मौक़ा दीजिए।' और फिर उन्होंने मुझे मौक़ा दिया और उन्हें मेरा आक्रामक इंटेंट काफ़ी पसंद आया। उन्होंने देश के कुछ शीर्ष क्रिकेटरों के साथ काम किया है। उनकी दी हुई सीख मेरे काफ़ी काम आई है।"
एक तरफ़ जहां सफ़ेद गेंद क्रिकेट रहेजा को बुला रहा है तो वहीं रहेजा सिर्फ़ सफ़ेद गेंद क्रिकेट तक ख़ुद को सीमित नहीं रखना चाहते। वह रणजी ट्रॉफ़ी में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। पिछले साल उन्होंने तमिलनाडु के लिए आठ सफ़ेद गेंद मुक़ाबले खेले थे।
इस सीज़न में साई सुदर्शन के इंडिया ए और इंडिया की ड्यूटी पर रहने की संभावना को देखते हुए 18 अगस्त से चेन्नई में शुरू होने जा रहे बुची बाबू टूर्नामेंट में रहेजा को मौक़ा मिल सकता है। रहेजा और TNCA XI का सामना मुंबई की टीम से होगा जिसमें आयुष म्हात्रे, सरफ़राज़ ख़ान और मुशीर ख़ान शामिल हैं।
रहेजा ने कहा, "मैं अभी जैसा प्रदर्शन कर रहा हूं, उससे कहीं बेहतर रेड बॉल क्रिकेट में करना चाहूता हूं। मैं रेड बॉल गेम को लेकर भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूं। मैं सिर्फ़ अपने साथ एक सफ़ेद गेंद खिलाड़ी का टैग नहीं चाहता हूं। मुझे पता है कि मेरे अंदर रेड बॉल क्रिकेट भी भरा है।"
एक बड़ा घरेलू सीज़न रहेजा को तमिलनाडु की कोर टीम और IPL का टिकट दिला सकता है।
देवरायण मुथु ESPNcricinfo के सब एडिटर हैं।

