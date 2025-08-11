CSK से अपनी भूमिका के बारे में स्पष्टता चाहते हैं अश्विन
अगर वह टीम की योजनाओं में फिट नहीं बैठते तो उन्हें टीम से अलग होने में कोई दिक्कत नहीं है
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ऑलराउंडर आर अश्विन ने अपनी टीम से साफ़ पूछा है कि आने वाले IPL में वे उनका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। ESPNcricinfo को मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने फ़्रैंचाइज़ी से कहा है कि अगर वह टीम की योजनाओं में फ़िट नहीं बैठते तो उन्हें टीम से अलग होने में कोई दिक्कत नहीं है।
अश्विन को CSK ने पिछले साल बड़ी नीलामी में 9.75 करोड़ रुपये में ख़रीदा था और उन्होंने 14 में से नौ मैच खेले थे। यह साल उनके लिए एक तरह से घर वापसी जैसा था क्योंकि नौ सीज़न तक बाहर खेलने के बाद वे अपने शहर की टीम में लौटे थे। 2009 के डेब्यू सीज़न के बाद यह पहला सीज़न था, जब उन्होंने एक सीज़न में 12 से कम मैच खेले। यह उनका सबसे महंगा साल भी रहा क्योंकि उन्होंने प्रति ओवर 9.12 रन दिए। IPL में पहली बार उनकी इकॉनमी एक सीज़न में 8.49 से ऊपर गई।
खिलाड़ियों को रिलीज़ करने की अंतिम तारीख़ आमतौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि उस साल की नीलामी कब है। यह IPL 2026 के लिए अभी तय नहीं हुआ है। बड़ी नीलामी हर तीन साल में होती है, लेकिन छोटी नीलामी हर साल होती है। यह आमतौर पर नवंबर से फ़रवरी के बीच कभी भी हो सकती है। अगर किसी खिलाड़ी का ट्रेड होना हो तो यह नीलामी से एक हफ़्ते पहले तक हो सकता है।
संजू सैमसन के साथ अपने यूट्यूब शो पर अश्विन ने कहा, "मैं राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए तीन साल खेला। पहले साल के बाद मुझे CEO से मेल मिला, जिसमें मेरे प्रदर्शन और टीम को मुझसे उम्मीदों के बारे में लिखा गया था और फिर उसमें मेरे कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने की बात की गई थी। हर सीज़न के बाद यह फ़्रैंचाइज़ी की ज़िम्मेदारी है कि वे खिलाड़ियों को सूचना दें कि वे उन्हें रिटेन कर रहे हैं या रिलीज़।"
"वही मेरे या संजू (सैमसन) के बारे में जो ख़बरें चल रही हैं, उसमें भी हर खिलाड़ी को अपनी इच्छा जताने का अधिकार है। हर खिलाड़ी स्पष्टता भी चाहता है। लेकिन चीज़ें हमारे (खिलाड़ी के) हाथ में नहीं होती हैं। मैंने बस चीज़ों को लेकर स्पष्टता मांगी है। जो ख़बरें निकलकर आ रही हैं, वे खिलाड़ियों की तरफ़ से नहीं लीक हो रही हैं। संजू की भी ख़बर या तो अफ़वाह हो सकती है या तो फ़्रैंचाइज़ी की तरफ़ से आई है। मुझे नहीं पता कि ये सब ख़बरे कौन परोस रहा है," अश्विन ने आगे कहा।
अश्विन IPL में पांचवें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं। उन्होंने CSK से शुरुआत की थी और इसके बाद वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), दिल्ली कैपिटल्स और RR के लिए खेले। वह फिर 2025 में CSK में लौटे।
CSK को अभी और भी बड़े फ़ैसले लेने हैं, जिसमें कप्तानी का मामला भी शामिल है। पिछले सीज़न जब नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होकर बाहर हो गए थे, तब महेंद्र सिंह धोनी ने कमान संभाली थी। फ़्रैंचाइज़ी हमेशा धोनी के ट्रेनिंग शुरू करने के बाद साल के अंत तक उनकी उपलब्धता के फ़ैसले का इंतज़ार करती है। पिछले साल, CSK ने धोनी के मौजूद होने के बावजूद गायकवाड़ को कप्तान बनाया था और अगले साल भी ऐसा ही होना चाहिए, चाहे धोनी खेलना जारी रखें।
सिद्धार्थ मोंगा ESPNcricinfo में वरिष्ठ लेखक हैं