ख़बरें

वरुण चक्रवर्ती सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में करेंगे तमिलनाडु की कप्तानी

यह पहली बार है जब वरुण को अपने करियर में किसी टीम का नेतृत्व करने का मौक़ा मिल रहा है

PTI
13-Nov-2025 • 1 hr ago
Varun Chakravarthy warms up, Australia vs India, 5th T20I, Brisbane, November 8, 2025

वरुण चक्रवर्ती इस समय T20I के नंबर 1 गेंदबाज़ हैं  •  AFP/Getty Images

भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को तमिलनाडु की कप्तानी सौंपी गई है। यह उनके करियर में पहली बार हुआ है कि उन्हें किसी टीम की कप्तानी सौंपी गई है। 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में 26 नवंबर से अपनी शुरुआत करेगी। नारायण जगदीशन तमिलनाडु के उपकप्तान होंगे।
वरुण ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हाल में हुई T20I सीरीज़ में काफ़ी अच्छी गेंदबाज़ी की थी। उस सीरीज़ में उन्होंने तीन मैचों में पांच विकेट लिए। इससे पहले एम शाहरुख़ ख़ान तमिलनाडु के T20 कप्तान थे। टीम में आर साई किशोर और जगदीशन जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, जिनके पास पहले से कप्तानी का अनुभव है। लेकिन वरुण को उन दोनों खिलाड़ियों से पहले कप्तानी की भूमिका के लिए तरजीह दी गई।
भारतीय बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ टी नटराजन भी टीम का हिस्सा हैं। उनके साथ एक और बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ गुरजपनीत सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है। वहीं साई किशोर और एम सिद्धार्थ पर स्पिन आक्रमण की ज़िम्मेदारी होगी।
तमिलनाडु ने मौजूदा रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न में कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं किया है। टीम अपने ग्रुप में दो हार और दो ड्रॉ के साथ छठे स्थान पर है।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में तमिलनाडु एलीट ग्रुप डी में है। इस ग्रुप में राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा, झारखंड और सौराष्ट्र की टीम शामिल हैं। टीम अपना पहला मैच अहमदाबाद में राजस्थान के ख़िलाफ़ खेलेगी।

तमिलनाडु टीम

वरुण चक्रवर्ती (कप्तान), नारायण जगदीशन (उपकप्तान, विकेटकीपर), तुषार राहेजा (विकेटकीपर), वीपी अमित सात्विक, एम शाहरुख़ ख़ान, आंद्रे सिद्धार्थ, प्रदोष रंजन पॉल, शिवम सिंह, आर साई किशोर, एम सिद्धार्थ, टी नटराजन, गुरजपनीत सिंह, ए एसक्कीमुथु, आर सोनू यादव, आर सिलंबरासन, एस ऋतिक ईश्वरन (विकेटकीपर)
Varun ChakravarthyNarayan JagadeesanTamil NaduSyed Mushtaq Ali Trophy

