ख़बरें

LSG से मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हुए शार्दुल ठाकुर

ठाकुर के लिए IPL में यह तीसरी ट्रेड डील है

11:57

क्या LSG में मयंक यादव के लिए भी महत्वपूर्ण समय निकलता जा रहा है

भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम से खेलते हुए दिखेंगे।
ESPNcricinfo को जानकारी मिली है कि MI ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के साथ एक ऑलकैश ट्रेड डील के तहत समझौता कर लिया है। बताया गया है कि दोनों फ़्रेंचाइज़ियों ने IPL को अपनी रुचि के बारे में जानकारी दी है और ज़रूरी औपचारिकताओं के पूरा होते ही इस सौदे को आधिकारिक रूप से मंज़ूरी मिल जाएगी।
यह नया बदलाव दर्शाता है कि शार्दुल IPL के इतिहास में एक अद्वितीय कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। यह उनके IPL करियर का तीसरा ट्रांसफर होगा। 2017 में राइज़िंग पुणे सुपरजायंट ने उन्हें किंग्स XI पंजाब (जो अब पंजाब किंग्स है) से अधिग्रहित किया था। इसके बाद 2023 के सीज़न से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से अपने साथ शामिल किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों बार यह व्यापार पूरी तरह से ऑल कैश डील पर आधारित था।
ठाकुर 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे और काउंटी चैम्पियनशिप में ऐसेक्स से जुड़ने वाले थे, लेकिन LSG ने उन्हें मोहसिन ख़ान के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनके बेस प्राइस दो करोड़ रुपये में चुना था। उस समय LSG के मेंटॉर ज़हीर ख़ान का यह फै़सला अच्छा निवेश साबित हुआ था। ठाकुर ने IPL 2025 के शुरुआती दो मैचों में छह विकेट लिए थे। हालांकि इसके बाद उनका प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा और उन्होंने कुल दस मैचों में 13 विकेट लिए। साथ ही उनकी इकॉनमी रेट 11.02 रही।
MI की टीम में फिर से शामिल होना उनके लिए घर वापसी जैसा होगा। ठाकुर 2010 से 2012 तक MI के सपोर्ट बोलर रहे थे और घरेलू क्रिकेट में मुंबई टीम के कप्तान भी रह चुके हैं।
Shardul ThakurLucknow Super GiantsMumbai IndiansIndia

