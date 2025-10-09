WPL टीमों को मिली पांच खिलाड़ी रिटेन करने की छूट

गुरुवार को तमाम फ़्रैंचाइज़ी को भेजे गए ईमेल में WPL ने कहा कि हर टीम अधिकतम तीन कैप्ड भारतीय खिलाड़ी, दो विदेशी खिलाड़ी और दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। अगर कोई फ़्रैंचाइज़ी पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है, तो उनमें कम से कम एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी होना अनिवार्य है।

पहली बार WPL ने फ़्रैंचाइज़ी को "राइट-टू-मैच (RTM)" विकल्प देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत टीमें नीलामी में अपने पूर्व खिलाड़ियों को फिर से ख़रीद सकती हैं, जो 2025 सीज़न में उनके साथ थे।

WPL ने नीलामी के लिए 15 करोड़ रुपए की पर्स सीमा तय की है और रिटेंशन स्लैब्स के लिए गाइडलाइन कीमतें भी जारी की हैं। तय स्लैब्स इस प्रकार हैं:

3.5 करोड़ - खिलाड़ी 1

2.5 करोड़ - खिलाड़ी 2

1.75 करोड़ - खिलाड़ी 3

1 करोड़ - खिलाड़ी 4

50 लाख - खिलाड़ी 5

अगर कोई फ़्रैंचाइज़ी पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है, तो उसकी पर्स से 9.25 करोड़ रुपए काटे जाएंगे। चार खिलाड़ियों के लिए 8.75 करोड़ रुपए, तीन के लिए 7.75 करोड़ रुपए, दो के लिए 6 करोड़ रुपए और एक के लिए 3.5 करोड़ रुपए घटाए जाएंगे।

फ़्रैंचाइज़ी अधिकतम पांच RTM का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन अगर उसने पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया है तो RTM विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। चार खिलाड़ियों के रिटेंशन पर एक RTM, तीन पर दो RTM, दो पर तीन RTM और एक खिलाड़ी पर चार RTM मिलेंगे।

WPL ने यह भी स्पष्ट किया है कि टीमें रिटेंशन स्लैब्स में सूचीबद्ध गाइडलाइन कीमत से अलग राशि पर भी खिलाड़ियों से बातचीत कर सकती हैं, लेकिन अगर वास्तविक भुगतान स्लैब से अधिक हुआ तो अतिरिक्त राशि ऑक्शन पर्स से काटी जाएगी।

अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी के लिए न्यूनतम राशि 50 लाख रुपए तय की गई है, लेकिन टीम और खिलाड़ी के बीच आपसी सहमति के अनुसार यह राशि बढ़ भी सकती है।

WPL ने नीलामी से पहले की सभी प्रमुख समयसीमाएं भी घोषित कर दी हैं: