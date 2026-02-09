सिकंदर रज़ा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला

टॉस - ज़िम्बाब्वे ने ओमान के ख़िलाफ़ पहले गेंदबाज़ी चुनी

वेस्टइंडीज़ और USA में हुए पिछले संस्करण में जगह नहीं बना पाने के बाद ज़िम्बाब्वे की इस टूर्नामेंट में वापसी हुई है। उन्होंने 2022 T20 विश्व कप में सुपर 12 तक का सफ़र तय किया था, लेकिन 2024 टूर्नामेंट में उनकी टीम क्वालीफ़ाई नहीं कर पाई थी।

ओमान एशिया पेसिफ़िक क्षेत्र से क्वालीफ़ाई करने वाली तीन टीमों में से एक है। बाक़ी दो टीमें नेपाल और UAE हैं। ओमान इससे पहले 2016, 2021 और 2024 T20 विश्व कप में हिस्सा ले चुका है।

ओमान: 1 जतिंदर सिंह (C), 2 आमिर कलीम, 3 हम्माद मिर्ज़ा, 4 वसीम अली, 5 करण सोनावले, 6 जितेन रामनंदी, 7 विनायक शुक्ला (wk), 8 सुफ़यान महमूद, 9 नदीम ख़ान, 10 शाह फ़ैसल, 11 शकील अहमद