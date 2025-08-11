हरमनप्रीत और मांधना को घर पर विश्व कप जीतने का भरोसा

आठ टीमों वाला यह टूर्नामेंट 30 सितम्बर से भारत में शुरू होगा, जहां भारत का पहला मैच श्रीलंका से है। भारत पिछली बार 2022 के वनडे विश्व कप में सेमीफ़ाइनल तक भी नहीं पहुंच सका था। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2005 और 2017 में रहा है, जहां दोनों बार टीम उपविजेता थी। दोनों बार टीम की कप्तान मिताली राज थीं। इस बार भारतीय टीम घरेलू मैदान और हालिया फ़ॉर्म के दम पर एक क़दम आगे बढ़ने की उम्मीद कर रही है।

भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत ने मुंबई में विश्व कप के 50 दिन के काउंटडाउन ICC इवेंट के दौरान कहा, "घरेलू दर्शकों के सामने खेलना हमेशा ख़ास होता है और उम्मीद है कि इस बार हम 100% देंगे। हम उस रुकावट को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसका इंतजार सभी भारतीय प्रशंसक वर्षों कर रहे हैं।"

अभी भारत का आत्मविश्वास कैसा है? इस सवाल के जवाब में हरमनप्रीत ने कहा, "सच कहूं तो बहुत ऊंचा है। पिछले कुछ साल में हमने जितना क्रिकेट खेला है, उसने हमें काफी आत्मविश्वास दिया है। जिस तरह हम पिछले कुछ साल से खेल रहे हैं, हम बस उसे जारी रखना चाहते हैं। मेरा मानना है कि यह सब हमारी मानसिकता और बेखौफ़ क्रिकेट पर निर्भर है, जो हम खेल रहे हैं।"

इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीत से पहले टीम को वहां 3-2 से T20I सीरीज में भी जीत मिली थी, जो इंग्लैंड में भारत की पहली T20I सीरीज जीत भी है।

हरमनप्रीत ने कहा, "हम इंग्लैंड के नतीजों से हैरान नहीं थे क्योंकि हमें पता था कि हमने कैसी तैयारी की है। हमें पता था कि हम यह आसानी से कर सकते हैं। हमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन साथ ही चीजों को बहुत सिंपल भी रखा था। हमें भरोसा था कि हम कोई भी सीरीज़ या टूर्नामेंट आसानी से जीत सकते हैं। हम सिर्फ़ इस पर बात कर रहे थे कि कैसे जीतना है, कैसे ख़ुद को सुधारना है। हमारे लिए यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी बल्कि यह हमारी दिनचर्या का नतीजा था और हम इसे बार-बार करते रहना चाहते हैं।"

टीम की उपकप्तान मांधना ने कहा कि टीम के हालिया फ़ॉर्म का कारण मैदान से बाहर की तैयारियां भी हैं।

उन्होंने कहा, "हम जो ट्रेनिंग और मेहनत कर रहे हैं, उसका नतीजा मिल रहा है। उम्मीद है कि यह विश्व कप हमारे लिए बहुत ख़ास होगा। इंग्लैंड में पिछले डेढ़ महीने में कई सही चीज़ें हुईं। मैदान से बाहर भीवीपूरी टीम का एकजुट रहना और हर दिन कड़ी मेहनत करना हमारे लिए बहुत अहम है।

कौर, मांधना और जेमिमाह रॉड्रिग्स भारत की विश्व कप संभावनाओं के लिए अहम होंगी • AFP/Getty Images

मांधना का पिछला साल भी शानदार रहा था। 2024 में उन्होंने 57.46 की औसत से 747 रन बनाए, जबकि इस साल उनके नाम 57.09 की औसत से 628 रन दर्ज हुए। इस दौरान 2025 में उनका स्ट्राइक रेट 107.53 रहा, जो 2024 के 95.15 से कहीं ज्यादा है। इस साल उन्होंने 12 छक्के लगाए, जो किसी साल में उनका सर्वाधिक है। 2025 में वनडे की वह शीर्ष स्कोरर भी रहीं।

मांधना ने कहा, "मुझे लगता है कि मेरे मानसिक नजरिये से ज़्यादा पिछले दो-तीन साल में मेरी कार्य नीति में बहुत बदलाव आया है। यह एक बड़ा बदलाव है। मैदान पर क्या होता है, यह दूसरी बात है। हमारी प्राथमिक ज़िम्मेदारी अपना काम करना है। सिर्फ़ मैं नहीं बल्कि पूरी टीम उसी दिशा में बढ़ रही है, जहां हमें पता है कि कहां मेहनत करनी है। हम इन चीज़ों को लेकर स्पष्ट हैं। पिछले डेढ़ साल में यह मेरे लिए और टीम के भीतर भी एक बड़ा बदलाव रहा है।"

भारत के पास विश्व कप से पहले एक और चुनौती है। उन्हें घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेलनी है, जो विश्व कप से सिर्फ़ दस दिन पहले ख़त्म होगी।

हरमनप्रीत ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि वे बहुत प्रतिस्पर्धी हैं। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं और टीम के तौर पर किन क्षेत्रों में सुधार करना है। मुझे लगता है कि विश्व कप से पहले यह सीरीज़ हमें बहुत स्पष्टता देगी और उम्मीद है कि इसके साथ ही हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और वही लय विश्व कप तक जारी रखेंगे।"